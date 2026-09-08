FOTO: La Justicia investiga el robo de ampollas de fentanilo y propofol en un hospital de Rawson

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – La Justicia de Chubut investiga desde noviembre de 2025 el faltante de más de 200 ampollas de fentanilo y propofol del área de Terapia Intensiva del Hospital de Rawson. El caso se conoció en las últimas horas y generó controversia ante los últimos movimientos de la causa.

La denuncia fue presentada hace casi un año, cuando personal médico del Hospital Subzonal Santa Teresita de Rawson expuso la desaparición de 233 ampollas de fentanilo y propofol.

De este modo, tomó intervención la Fiscalía de Rawson que consideró que se trataba de un faltante significativo de medicación controlada, por lo que planteó como hipótesis una posible desviación de sustancias hacia el circuito ilegítimo.

Sin embargo, los primeros movimientos del caso se vieron interrumpidos debido a que la jueza provincial Karina Breckle declaró la incompetencia de la Justicia de Chubut y remitió las actuaciones al fuero federal.

Desde el medio Canal 12 explicaron que el fiscal federal Fernando Gélvez se opuso a ese traslado al sostener que todavía no se habían realizado medidas básicas de investigación y tampoco existía una posible calificación de los hechos.

Finalmente, después de varias idas y vueltas, el juez federal Gustavo Lleral dispuso la devolución de las actuaciones a la Justicia provincial.

Debido a las constantes modificaciones que sufrió la investigación, todavía no se determinó cuándo desaparecieron las ampollas, quiénes tenían acceso a las mismas y alguna hipótesis de lo que ocurrió.

A su vez, tampoco hay imputados ni personas siendo investigadas, lo que complejiza aún más la pesquisa al haber transcurrido tanto tiempo.

El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, conversó con dicho medio y explicó que "todos los documentos que se requirieron están a disponibilidad de la Justicia".

A su vez, explicó que en la provincia existe un protocolo para las drogas derivadas de morfina y otros opiáceos, que incluye el registro de los pacientes a los que se les suministra y el control de las existencias.