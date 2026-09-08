FOTO: Israel cerró el consulado británico en Jerusalén tras sanciones a los colonos judíos de Cisjordania.

El Gobierno de Israel anunció este martes el cierre del consulado del Reino Unido en Jerusalén Este, además de nuevas restricciones contra funcionarios británicos, en respuesta a las sanciones de Londres contra el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania.

La medida fue comunicada por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, quien sostuvo que las acciones del Gobierno británico dejaron a Israel sin otra alternativa que responder.

“No nos han dejado otra opción”, afirmó el canciller israelí, al calificar las decisiones de Londres como acciones hostiles contra Israel.

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The UK will stand up for what is right. pic.twitter.com/0jbDiQ7vVC — Ed Miliband (@Ed_Miliband) September 8, 2026

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Israel también expulsa y prohíbe el ingreso de británicos

Además del cierre del consulado, Israel ordenó la expulsión de representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar de Kiryat Gat, una instalación multinacional creada con apoyo de Estados Unidos para coordinar tareas vinculadas con la estabilización y la etapa posterior al conflicto en Gaza.

El Gobierno israelí también dispuso la interrupción del entrenamiento que fuerzas británicas brindaban a efectivos de seguridad de la Autoridad Palestina en Ramallah.

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A su vez, prohibió el ingreso a Israel de 12 representantes electos y ciudadanos británicos a los que acusa de participar en actividades consideradas “antisemitas y antiisraelíes” o de negar la existencia del Estado de Israel.

Entre los sancionados se encuentran los diputados Jeremy Corbyn, Zarah Sultana, Naz Shah, Diane Abbott, Hannah Spencer, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns, John McDonnell, Richard Burgon y Adrian Ramsay, además del director de Riverway to the Sea, Fahad Ansari.

La respuesta de Israel a las sanciones

Sa'ar calificó las medidas británicas como una “injerencia electoral flagrante”, en momentos en que Israel se prepara para celebrar elecciones el próximo mes.

El canciller cuestionó además que las sanciones puedan contribuir a resolver el conflicto y sostuvo que las decisiones británicas y de otros países “solo alejaron la posibilidad de encontrar una solución, en lugar de acercarla”.

También criticó al Gobierno laborista británico, al que acusó de actuar sistemáticamente contra Israel.

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Doce países sancionaron el comercio con los asentamientos

Las medidas israelíes se conocieron después de que 12 países, entre ellos Reino Unido, España y Francia, anunciaran restricciones al comercio de bienes y servicios provenientes de asentamientos israelíes en Cisjordania.

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia también adhirieron a la iniciativa.

Los gobiernos argumentaron que la decisión responde al aumento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos y a la expansión de los asentamientos en territorio ocupado.

En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores advirtieron que las políticas israelíes en Cisjordania están debilitando las posibilidades de alcanzar una solución de dos Estados.

El conflicto por los asentamientos

Los países sancionadores señalaron además la expansión del proyecto de asentamiento conocido como E1, aprobado por Israel y que contempla la construcción de unas 1.200 viviendas en Cisjordania.

Según los gobiernos que impulsaron las medidas, el proyecto profundizaría el aislamiento de Jerusalén Este respecto del resto del territorio palestino.

Entre los productos provenientes de asentamientos israelíes que llegan a mercados internacionales se encuentran dátiles, uvas, cítricos, paltas, vinos y hierbas aromáticas, además de productos industriales como plásticos y cosméticos.

La celebración de la Autoridad Palestina

El Gobierno palestino celebró la decisión británica y la calificó como un paso importante para traducir el derecho internacional en medidas concretas contra los asentamientos.

El Ministerio de Exteriores palestino pidió además a otros países que sigan el ejemplo y avancen contra el comercio y las inversiones vinculados con los asentamientos, además de reclamar responsabilidades contra colonos y entidades involucradas en ataques contra palestinos.

La disputa abrió así un nuevo frente diplomático entre Israel y el Reino Unido, en medio de las crecientes diferencias internacionales por la expansión de los asentamientos y la situación en Cisjordania.