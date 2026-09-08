Tragedia en Miami: cinco muertos tras choque de avión de carga de Amazon con furgoneta de limpieza

FOTO: Los 5 muertos en choque de avión de carga en Miami iban en una furgoneta de limpieza: autoridades

MIAMI — Un accidente trágico tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde cinco personas perdieron la vida tras el choque de un avión de carga de Amazon con una furgoneta que transportaba equipos de limpieza. Las autoridades confirmaron que las víctimas estaban dentro del vehículo que fue impactado por la aeronave al salirse de la pista durante su aterrizaje.

El accidente ocurrió el domingo cuando el avión se desplazó más allá del final de la pista y chocó contra la furgoneta, cruzando una valla y colisionando posteriormente con un SUV en una calle cercana al aeropuerto. Además, cinco personas resultaron heridas, incluyendo al piloto y copiloto, quienes ya han sido dados de alta, según la jefa policial del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. Sin embargo, dos personas se encuentran en estado crítico y una más en condición estable.

Las edades de los fallecidos oscilan entre los 47 y 75 años. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha iniciado una investigación sobre el incidente, centrando su atención en la ausencia de un sistema de desaceleración que podría haber evitado la salida de pista del avión.

Actualmente, Miami no cuenta con los materiales livianos y deformables al final de las pistas, los cuales, según la Administración Federal de Aviación (FAA), han salvado numerosas vidas en situaciones similares. A pesar de esto, el aeropuerto cumple con las normas federales al tener una franja de seguridad de 305 metros al final de sus pistas.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, enfatizó la importancia de implementar las recomendaciones previas de la agencia para evitar que tragedias como esta se repitan. Las cinco víctimas formaban parte de una furgoneta de Professional Ocean Service Corp., una empresa dedicada a la limpieza de aviones, que expresó su dolor y respeto hacia las familias afectadas, afirmando que sus empleados son considerados como parte de una familia.

El avión de Amazon estaba aterrizando tras un vuelo de dos horas desde Puerto Rico, cuando se reportaron tormentas en las cercanías del aeropuerto. La NTSB detalló que la aeronave se desplazó aproximadamente 396 metros más allá del final de la pista. Testigos indicaron que un fuerte viento de cola podría haber contribuido a que el avión aterrizara demasiado tarde, manteniéndose en el aire sin levantar la nariz.

Hasta el momento, no se ha esclarecido por qué el piloto no intentó abortar el aterrizaje o cambiar la dirección de aproximación para aterrizar con viento de frente. El vuelo era operado por 21 Air, una aerolínea de carga con sede en Carolina del Norte, y el avión, un Boeing 767, tenía 32 años de antigüedad, originalmente diseñado para el transporte de pasajeros antes de ser adaptado para carga.