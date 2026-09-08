Scott McTominay fue operado por una arritmia y no jugará con Napoli ni Escocia
El volante se sometió a una intervención quirúrgica para tratar el problema cardíaco. Se perderá el debut en Champions y varios partidos con Escocia en la Liga de Naciones.
FOTO: Scott McTominay se somete a procedimiento por arritmia y se perderá partidos con el Napoli y Escocia
NÁPOLES, Italia (AP) — El mediocampista del Napoli y de Escocia, Scott McTominay, se sometió a un procedimiento quirúrgico exitoso para tratar un latido irregular del corazón, informó el club de la Serie A este martes.
"Scott McTominay se sometió a un procedimiento de ablación en el Spire Manchester Hospital el martes por la mañana. La operación fue un éxito total", indicó el club. "McTominay descansará durante dos semanas y luego reanudará los entrenamientos", agregó.
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Aggiornamento medico | McTominay ??https://t.co/zm33gGOPIz— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 8, 2026
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El Napoli señaló la semana pasada que McTominay se sometería a una ablación por campo pulsado, una técnica mínimamente invasiva utilizada para tratar arritmias cardíacas.
Se perderá varios partidos con el Napoli, incluido el debut del club del sur en la Liga de Campeones contra el Arsenal el miércoles, y es probable que McTominay también se ausente en los cuatro próximos encuentros de Escocia en la Liga de Naciones.
McTominay, de 29 años, fue el Jugador Más Valioso de la Serie A cuando ayudó al Napoli a ganar el título en 2025. Disputó con Escocia el Mundial este verano.
Antes de unirse al equipo italiani en 2024, McTominay pasó toda su carrera en el Manchester United.
Lectura rápida
¿Qué procedimiento se realizó McTominay?
Se sometió a un procedimiento de ablación para tratar una arritmia cardíaca.
¿Cuánto tiempo estará fuera de juego?
Descansará durante dos semanas antes de reanudar los entrenamientos.
¿Qué partidos se perderá?
No jugará el debut del Napoli en la Liga de Campeones ni varios encuentros con Escocia.
¿Dónde se realizó la cirugía?
La cirugía tuvo lugar en el Spire Manchester Hospital.
¿Cuál es su trayectoria reciente?
Fue Jugador Más Valioso de la Serie A y participó en el Mundial con Escocia.
[Fuente: AP]