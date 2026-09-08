En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Scott McTominay fue operado por una arritmia y no jugará con Napoli ni Escocia

El volante se sometió a una intervención quirúrgica para tratar el problema cardíaco. Se perderá el debut en Champions y varios partidos con Escocia en la Liga de Naciones.

08/09/2026 | 14:22Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Scott McTominay se somete a procedimiento por arritmia y se perderá partidos con el Napoli y Escocia

FOTO: Scott McTominay se somete a procedimiento por arritmia y se perderá partidos con el Napoli y Escocia

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

NÁPOLES, Italia (AP) — El mediocampista del Napoli y de Escocia, Scott McTominay, se sometió a un procedimiento quirúrgico exitoso para tratar un latido irregular del corazón, informó el club de la Serie A este martes.

"Scott McTominay se sometió a un procedimiento de ablación en el Spire Manchester Hospital el martes por la mañana. La operación fue un éxito total", indicó el club. "McTominay descansará durante dos semanas y luego reanudará los entrenamientos", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Napoli señaló la semana pasada que McTominay se sometería a una ablación por campo pulsado, una técnica mínimamente invasiva utilizada para tratar arritmias cardíacas.

Se perderá varios partidos con el Napoli, incluido el debut del club del sur en la Liga de Campeones contra el Arsenal el miércoles, y es probable que McTominay también se ausente en los cuatro próximos encuentros de Escocia en la Liga de Naciones.

McTominay, de 29 años, fue el Jugador Más Valioso de la Serie A cuando ayudó al Napoli a ganar el título en 2025. Disputó con Escocia el Mundial este verano.

Antes de unirse al equipo italiani en 2024, McTominay pasó toda su carrera en el Manchester United.

Lectura rápida

¿Qué procedimiento se realizó McTominay?
Se sometió a un procedimiento de ablación para tratar una arritmia cardíaca.

¿Cuánto tiempo estará fuera de juego?
Descansará durante dos semanas antes de reanudar los entrenamientos.

¿Qué partidos se perderá?
No jugará el debut del Napoli en la Liga de Campeones ni varios encuentros con Escocia.

¿Dónde se realizó la cirugía?
La cirugía tuvo lugar en el Spire Manchester Hospital.

¿Cuál es su trayectoria reciente?
Fue Jugador Más Valioso de la Serie A y participó en el Mundial con Escocia.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf