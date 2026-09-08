Los criterios detrás de la elección del Balón de Oro: Messi y Lautaro en la carrera

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- Los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez han sido nominados al Balón de Oro, un galardón que premia al mejor jugador de la temporada en el fútbol masculino y femenino, organizado por la revista francesa France Football en colaboración con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El periodo considerado para determinar al ganador abarca la totalidad de la temporada pasada, desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, e incluye competiciones internacionales como la Copa del Mundo y la Copa Africana de Naciones masculina, así como la Copa Asiática y la fase final de la Liga de Naciones femenina. Es importante destacar que la Copa Africana de Naciones Femenina, finalizada el 16 de agosto, se contabilizará para la temporada actual.

La elección del futbolista masculino que se alzará con el máximo galardón implica la participación de un jurado conformado por un periodista especializado de cada uno de los 100 primeros países del ránking de la FIFA. Para el fútbol femenino, la votación se realiza con 50 miembros elegidos de la misma manera.

Cada jurado seleccionará, de acuerdo a su criterio, a los 10 mejores jugadores de una lista de 30 elaborada por la revista organizadora, también de L'Équipe. Además, incluye al menos un jurado de la edición anterior y embajadores de la UEFA, como Luis Figo, Fabio Capello para el masculino y Nadine Kessler para el femenino.

Los periodistas deben basar su evaluación en tres criterios, en orden de importancia: primero, la actuación individual del jugador; en segundo lugar, las acciones colectivas y los títulos ganados; y, finalmente, la clase y el juego limpio.

Los jugadores en la lista recibirán un puntaje según la posición que les otorguen los especialistas, del uno al diez: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos respectivamente.

El futbolista que acumule más puntos será el ganador del premio. En caso de empate, se desempatará según el número de menciones al primer puesto, es decir, si Messi y Lautaro empatan en puntos, se considerará cuántas veces fueron elegidos como el mejor por los 100 periodistas. Si la paridad persiste, se revisa el segundo puesto y así sucesivamente.