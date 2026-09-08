Cosquín Rock 2027 confirmó su grilla día por día

El festival más grande de Latinoamérica ya tiene su mapa musical definido para el verano.

La organización de Cosquín Rock dio a conocer la grilla día por día para su edición 2027, que se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

El encuentro en las sierras cordobesas reunirá a más de un centenar de artistas repartidos en múltiples escenarios y abarcará una diversidad de géneros que van desde el rock, indie y urbana, hasta electrónica, blues, metal, punk y la incorporación del cuarteto y la cumbia.

La jornada de apertura, el sábado 6 de febrero, contará con el regreso especial de Illya Kuryaki and the Valderramas, junto a grandes nombres de la escena nacional e internacional como Wos, Divididos, Ciro y los Persas, Ratones Paranoicos, Jorge Drexler, No Te Va Gustar, El Mató a un Policía Motorizado, Los Gardelitos, Cruzando el Charco, Guasones, Usted Señalemelo, Los Cafres y la propuesta electrónica de Richie Hawtin, entre más de 50 propuestas.

El cierre del festival, programado para el domingo 7 de febrero, tendrá como atractivos principales a Los Fabulosos Cadillacs, Babasónicos, Tan Biónica, Las Pelotas, Catupecu Machu, Las Pastillas del Abuelo, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, 2 Minutos, La Delio Valdez y el cruce internacional con Jack Johnson. Además, la grilla de la segunda jornada suma expresiones populares con la presencia de Q’Lokura y los retornos de proyectos como Perras on the Beach y La Kermesse Redonda.

Grilla completa día por día

Sábado 6 de febrero: Abril Olivera, Alapar, Autos Robados, BB Asul, Blair, Botafogo, Camionero, Capital Cities, Cayacanaya, Cesar Valdomir, Chapa & Castelo, Ciro y los Persas, Cruzando el Charco, Cuatro al Hilo, Delfina Campos, Dellacasa, Divididos, El Mato a un Policia Motorizado, El Zar, Florian, Franco Cinelli, Gauchito Club, Gente Negra, Guasones, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Kat Riggins, Koino Yokan, La Mississippi, Lisandro Aristimuño, Los Cafres, Los Espiritus, Los Gardelitos, Los Perez Garcia, Lulu Matheu, Manu Desrets, Manu Martinez, Mar Monzon, Mariano Mellino, Martin Huergo, Mateo Dufour, Najles, Nick Curly, Nicola, No Te Va Gustar, Piti Fernandez, Ratones Paranoicos, Reybruja, Richie Hawtin, Sandra Vazquez, Siloé, Só, Sour District, The Ginger Hearts, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Wos, Zoe Gotusso.

Domingo 7 de febrero: 2 Minutos, Ale Kurz, Babasonicos, Bacanas, Blues Motel, Bufalos Sedientos, Cada Cual, Catupecu Machu, Daniela Spalla, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Escalopez, Gustavo Cordera, Hector Couto, Ilian Amores, Jack Johnson, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Justi Riga, Kapanga, La Chancha Muda, La Cumparsita Rock, La Delio Valdez, La Forasteria, La Grecia, La H no Murió, La Kermesse Redonda, La Virgenxita, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Locche, Los Besos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Neuropibes, Marilina Bertoldi, Marino's Band, Memphis La Blusera, Mixo, Mrtna, Nacho Bolognani, Nonpalidece, Peces Raros, Perras on the Beach, Pizza, Q’Lokura, Ryan, Salas Velatorias, Silvestre y la Naranja, Tan Bionica, The Rhythm Gamblers, Tiky Sironi & Agus Prieto, Victoria Whynot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders, Zaren.

Venta de entradas y sistema de verificación

Las entradas únicamente se pueden adquirir a través del sitio web oficial ( www.cosquinrock.net ).

Desde la producción recomendaron realizar el registro previo en la plataforma para agilizar el proceso de compra y seleccionar el método de entrega, ya sea envío a domicilio o retiro en punto habilitado.

Para confirmar la operación, el festival cuenta con un sistema de verificación de identidad: tras la compra, el titular dispone de un plazo de 10 días para ingresar un código de seis dígitos que figurará en el resumen o homebanking de la tarjeta utilizada.

Una vez completado ese paso, los compradores recibirán por correo electrónico la información correspondiente para el canje de las pulseras de acceso.