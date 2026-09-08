Internaron a Chiche Gelblung: ¿qué le pasó?

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) - El conductor Samuel "Chiche" Gelblung ha sido internado nuevamente, esta vez debido a un cuadro de dificultades respiratorias en el sanatorio Mater Dei, a la edad de 82 años.

Según informaron sus familiares, el presentador había estado cumpliendo con sus obligaciones laborales hasta este lunes. Además, tenía en marcha un proyecto audiovisual, lo que hace que su situación actual haya sido inesperada y podría estar relacionada con su patología de base.

Por el momento, se espera el resultado de varios estudios que determinarán el estado de sus vías aéreas, mientras se encuentra internado en el mismo sanatorio donde se encuentra Mirtha Legrand, quien está padeciendo bronquitis.

Esta internación es la segunda en un corto período de tiempo, ya que a finales de julio pasado había sido ingresado en el mismo lugar por una trombosis en el tobillo, después de haber sufrido un problema respiratorio y un cuadro febril.

En esa ocasión, permaneció un mes en la Unidad de Terapia Intensiva debido a complicaciones cardiovasculares y requirió la colocación de dos stents. En una de sus declaraciones, Gelblung recordó que el primer médico que lo atendió le dijo: "Estás golpeando las puertas del cielo", una frase que no le agradó, ya que consideró que no se debe hablar así a un paciente.

Además, relató cómo se preparó mentalmente ante la posibilidad de perder un pie si eso significaba mejorar su salud: "Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/