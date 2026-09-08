Los salarios siguen por debajo del nivel previo a Milei y perdieron 8,2% de poder de compra

FOTO: La mejora no alcanza: los salarios siguen por debajo del nivel previo a Milei.

Los salarios registrados de los sectores público y privado acumularon una pérdida de poder adquisitivo del 8,2% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), de la CTA. Aunque mejoraron un 1,1% en los últimos tres meses relevados, continuaron por debajo de los niveles anteriores a la asunción de Javier Milei.

"Se trata de un resultado muy magro", evaluaron los investigadores. Explicaron que la recuperación respondió, en parte, a un aumento por única vez de los sueldos universitarios en junio, que consideraron muy inferior a lo exigido por la Ley de Financiamiento Universitario.

El deterioro resulta mayor cuando se utiliza un Índice de Precios al Consumidor (IPC) "reponderado", relacionado con la actualización metodológica que el INDEC había previsto implementar a principios de este año y que luego el equipo económico descartó. Con ese cálculo alternativo, la pérdida de los salarios registrados alcanza el 12,9% en el período analizado.

Bajo esa medición, las remuneraciones del sector privado retrocedieron un 8,5%, mientras que las del sector público cayeron un 20,8%. Dentro del Estado, sin embargo, el informe identificó diferencias marcadas entre la administración nacional y las provincias.

Según CIFRA, los gobiernos provinciales buscaron evitar pérdidas tan profundas como las registradas al inicio de la gestión de Milei, mientras que la administración nacional profundizó el deterioro mes a mes.

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Esa diferencia no impidió que el salario promedio provincial mostrara resultados negativos desde agosto de 2025. Para los investigadores, esa evolución refleja las dificultades para recomponer los ingresos en un contexto de ajuste presupuestario.

Con el IPC alternativo, el salario público nacional perdió un 40,2% de su poder adquisitivo desde el cambio de gobierno, frente a una caída del 14,3% en el ámbito provincial.

El estudio también advirtió sobre el retroceso de los salarios de convenio, que atraviesan un proceso casi ininterrumpido de pérdida de poder de compra durante el último año y medio.

Después del desplome provocado por el salto inflacionario de diciembre de 2023, esas remuneraciones habían recuperado su nivel previo en diciembre de 2024. A partir de entonces, retomaron una tendencia descendente.

CIFRA vinculó ese deterioro con la política oficial de establecer un techo a los acuerdos paritarios para moderar su impacto sobre los precios. Ante una consulta de Ámbito, el centro de estudios estimó que la caída de los salarios de convenio fue del 11,3% con el IPC alternativo, frente al 6,5% calculado con la medición vigente.

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Los investigadores señalaron, además, que la desaceleración de la inflación durante el último trimestre relevado no se tradujo en una mejora de esas remuneraciones, que continuaron perdiendo poder adquisitivo.

El salario mínimo, vital y móvil registró un retroceso todavía más pronunciado: desde la asunción del actual gobierno, perdió un 40,9% de su capacidad de compra, de acuerdo con el índice reponderado.

Incluso con el IPC oficial, su poder adquisitivo se ubicó un 60% por debajo del nivel de 2015 y un 20% por debajo de los valores de la década de 1990, según las estimaciones de CIFRA.

El informe atribuyó ese resultado a las decisiones de la Secretaría de Trabajo que, ante la falta de acuerdos en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, fijó de manera sistemática incrementos nominales que los investigadores consideraron alineados con las propuestas empresariales.

La entidad sostuvo que la resolución del 1 de septiembre de 2026 profundizó esa orientación y advirtió que podría continuar el retroceso, con una pérdida de la capacidad del salario mínimo para mejorar los pisos salariales y reducir la desigualdad.

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