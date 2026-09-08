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Se dio a conocer el resultado de la tomografía que le hicieron a Mirtha Legrand

El médico Guillermo Capuya explicó los resultados del estudio difundido por televisión. Marcela Tinayre llevó tranquilidad sobre su madre, que recibe tratamiento por una bronquitis en el Mater Dei.

08/09/2026 | 15:58Redacción Cadena 3

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Mirtha Legrand

FOTO: Mirtha Legrand

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Mirtha Legrand permanece internada en el sanatorio Mater Dei por una bronquitis y este martes se conocieron detalles de la tomografía que le realizaron. El contenido del estudio fue leído por la periodista Mercedes Ninci en "La mañana con Moria" (por El Trece), donde el médico Guillermo Capuya analizó los hallazgos.

Según el informe difundido al aire, la tomografía mostró signos de reagudización de una afección inflamatoria e infecciosa crónica de las vías respiratorias, con predominio en las bases de ambos pulmones.

El estudio también consignó una hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria en la base del pulmón izquierdo y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, con características previamente descritas compatibles con un hamartoma.

De acuerdo con la lectura de Ninci, no se registraron cambios significativos en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía realizada el 13 de abril de este año.

“Básicamente, ella tiene un cuadro infeccioso respiratorio”, resumió Capuya durante el programa. El especialista explicó que un hamartoma es una lesión benigna y señaló que, en el caso de la conductora, se trata de un hallazgo que ya estaba presente desde hace tiempo.

“Es importante, cuando hay un nódulo en el pulmón, el seguimiento con estudios, como en este caso una tomografía computada”, agregó.

Por su parte, Marcela Tinayre, hija de Legrand, transmitió tranquilidad a través de un mensaje que le envió a la periodista de TN, Roxy Vázquez. "Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está re bien", expresó.

En tono de broma, Tinayre añadió: "Le pasa por salidora y hace frío por las noches".

Legrand ingresó al sanatorio porteño el lunes por la mañana para someterse a estudios de control por la bronquitis. En el parte médico difundido ese día, el Mater Dei informó que pasó a una sala común "para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente".

El comunicado también incluyó un agradecimiento de la familia por las muestras de afecto y respeto durante la internación. El próximo parte médico está previsto para el miércoles, siempre que no haya cambios en su estado de salud que requieran una comunicación anterior.

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Lectura rápida

¿Quién está internada y por qué? Mirtha Legrand está internada por una bronquitis.

¿Qué mostró la tomografía? La tomografía mostró signos de reagudización de una afección inflamatoria e infecciosa crónica de las vías respiratorias.

¿Quién analizó los hallazgos? El médico Guillermo Capuya analizó los hallazgos durante un programa de televisión.

¿Qué dijo la hija de Legrand? Marcela Tinayre transmitió tranquilidad, afirmando que Legrand está "re bien".

¿Cuándo se espera el próximo parte médico? El próximo parte médico está previsto para el miércoles, salvo que haya cambios en su estado de salud.

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