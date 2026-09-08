Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2026, las cotizaciones del dólar presentan variaciones significativas que impactan en la economía de los argentinos. El dólar oficial se encuentra en $1.530 para la venta y $1.480 para la compra. Este valor es el que se utiliza para las transacciones regulares dentro del sistema financiero, regulado por el Banco Central de la República Argentina.

Por otro lado, el dólar blue, que se compra y vende en el mercado paralelo, muestra un precio de $1.545 en venta y $1.525 en compra. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue refleja la desconfianza de los ahorristas en la moneda local y en las políticas cambiarias del gobierno. Tradicionalmente, el dólar blue ha sido más elevado, lo que indica la alta demanda por divisas en un contexto de inflación y control cambiario.

En el ámbito financiero, el dólar bolsa o dolár MEP, que se opera a través de la compra y venta de activos en pesos y dólares, está en $1.524.4 para la venta y $1.522.7 para la compra. Esta modalidad permite a los inversores adquirir dólares en el mercado legal mediante operaciones bursátiles.

Además, se observa el dólar contado con liquidación (CCL), que alcanza un valor mucho más alto al situarse en $1.587.3 para la venta y $1.586.8 para la compra. Este tipo de cambio se utiliza principalmente para transferir capital al exterior mediante la compra de acciones o bonos.

La cotización más elevada se encuentra en la opción de dólar tarjeta, que se vende a $1.989 y se compra a $1.924. Este dólar se aplica a las compras realizadas con tarjetas en moneda extranjera y se ha convertido en un aspecto clave para aquellos que desean efectuar compras en el exterior o utilizar servicios en línea que requieren pago en dólares.

Finalmente, el dólar cripto muestra precios de $1.583.33 para la venta y $1.580.46 para la compra. Esta opción ha crecido en popularidad en los últimos años debido a la facilidad que ofrece para evitar restricciones y controles de cambio sobre el acceso a dólares.

La variabilidad de las cotizaciones del dólar puede verse afectada por diversos factores económicos como la oferta y demanda de divisas, la inflación, políticas del Banco Central, entre otros. En un contexto inflacionario, como el que atraviesa Argentina, los ciudadanos ven cómo estos valores impactan directamente en su poder adquisitivo, siendo el dólar una referencia permanente a la hora de evaluar precios y salarios.