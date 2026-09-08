Lamine Yamal: Confianza total para el Balón de Oro tras un gran año

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se pronunció sobre la próxima entrega del Balón de Oro, manifestando su contento por la temporada que ha tenido, destacando sus logros al ganar tanto el Mundial como LaLiga de España.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el joven atacante, de 19 años, se consideró en un nivel increíble a lo largo del año y aseguró que no va a suplicar nada para hacerse con el premio que otorga la revista France Football al mejor jugador de la temporada.

Lamine Yamal fue incluido entre los 30 nominados para recibir el trofeo, donde también se encuentran sus compañeros de equipo Pau Cubarsí y Rodri Hernández, así como los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre otros destacados futbolistas a nivel mundial.

En la conferencia de prensa previa al debut del Barcelona en la UEFA Champions League, donde se enfrentará al Feyenoord neerlandés, Yamal habló sobre sus oportunidades de obtener su primer Balón de Oro. El delantero manifestó que no hará campaña mediática para conseguir el premio, ya que está muy contento con su rendimiento y confía en que todos lo vieron.

Además, el nominado al premio Kopa, que reconoce al mejor jugador Sub 21 del mundo, subrayó la importancia de haber sido campeón mundial con el seleccionado español y de haber levantado LaLiga representando al Barcelona.

Respecto al estilo de juego actual en los clubes europeos, Lamine Yamal comentó que, tras una conferencia donde Kylian Mbappé del Real Madrid minimizó el impacto del esfuerzo físico en el juego, él considera que "en el fútbol actual, si no presionas, te ganan todos los equipos".

El atacante hizo referencia al PSG, actual bicampeón de la Champions, donde "presionan todos", y destacó que en su equipo intentan replicar esa intensidad, aunque admitió que a veces se despista, pero regresa rápidamente a presionar junto a sus compañeros.

Yamal también se refirió a la situación del Real Madrid, indicando que si llevan dos años sin ganar títulos, eso "será su problema". Se mostró conforme con el arbitraje y expresó su sorpresa por el hecho de que Ousmané Dembelé no lo haya incluido entre sus candidatos para el Balón de Oro, aunque aclaró que no le importa, mencionando que "cada vez que nos enfrentamos hice algo que les hizo no quererme", lo cual considera normal.