Fallo técnico en el control aéreo británico provoca cancelación de más de 600 vuelos

Un nuevo fallo técnico en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido generó que miles de pasajeros enfrentaran retrasos o cancelaciones en sus vuelos el martes. Este incidente, que mantuvo a los aviones en tierra durante horas, se suma a otros problemas similares que han afectado el servicio en los últimos años.

Las aerolíneas han exigido acciones concretas tras el "problema técnico" en el proveedor de servicios de control de tráfico aéreo Nats, lo que provocó la tercera interrupción significativa en un lapso de poco más de tres años, según lo informado por The Guardian y la Agencia Noticias Argentinas.

Más de 600 vuelos con origen o destino en el Reino Unido fueron cancelados a última hora de la tarde, en un evento que comenzó alrededor de la 1 de la tarde (9 de Buenos Aires) y afectó especialmente a los vuelos de salida de los principales aeropuertos británicos, como Heathrow y Gatwick.

Cuando Nats finalmente anunció que había identificado e implementado una solución para reiniciar su sistema de procesamiento de vuelos, casi cuatro horas después del inicio del incidente, muchos vuelos programados aún no habían despegado. La interrupción se extendió a vuelos hacia gran parte del sur de Inglaterra.

Los retrasos y cancelaciones continuaron hasta bien entrada la noche del martes. British Airways comunicó que las interrupciones impactarían en sus operaciones al menos hasta el miércoles, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de cambiar sus reservas sin costo adicional hasta el viernes.

Ryanair reportó que más de 65.000 pasajeros se vieron afectados por retrasos, además de que 50 vuelos fueron cancelados. EasyJet también indicó que los problemas impactaron vuelos en toda Europa. Según Eurocontrol, algunos vuelos con destino a Europa fueron retenidos en aeropuertos extranjeros, lo que sugiere que las interrupciones podrían prolongarse.

Los aeropuertos de Londres, así como los de Manchester y Birmingham, fueron los más afectados. También se registraron interrupciones en los vuelos de aeropuertos como Edimburgo y Belfast.

De acuerdo con el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24, a las 17:00, EasyJet tenía 137 vuelos cancelados, British Airways 111, KLM 26, Eurowings 22 y Ryanair 21.

Nats había informado a las 13:46 que estaba "investigando un problema técnico que estaba causando algunas interrupciones en las salidas de vuelos". Más tarde, a las 16:40, comunicó que había implementado una solución.

Un portavoz de Nats aclaró que esta avería no era la misma que causó interrupciones masivas en 2023 y 2025. Afirmaron que el sistema apenas estaba "empezando a recuperarse".

"Continuamos trabajando de cerca con nuestras aerolíneas y aeropuertos clientes para la recuperación", señalaron. "Pedimos disculpas sinceras por las molestias ocasionadas a los pasajeros y recomendamos que sigan consultando con su aerolínea".

Los problemas en el control del tráfico aéreo se producen tras un "incidente aislado" ocurrido hace un año que causó una interrupción generalizada. Aunque este nuevo problema parece ser menos grave que la paralización total de vuelos en agosto de 2023, British Airways advirtió que "la gravedad del problema implica que habrá un impacto significativo en cadena para los clientes y los empleados".

"Nos vimos obligados a cancelar o desviar más de 100 vuelos el martes por la tarde, lo que causó inconvenientes a decenas de miles de clientes", comentó un portavoz de la aerolínea.

Inicialmente, Heathrow había afirmado que solo se veían afectadas las salidas, pero más tarde confirmaron que el problema estaba "afectando a los vuelos de llegada y salida en todos los aeropuertos del Reino Unido".

Las aerolíneas reiteraron sus demandas para que se revise el sistema de Nats tras este tercer incidente en tres años. Ryanair volvió a solicitar la dimisión de su director ejecutivo, Martin Rolfe. El director de operaciones de Ryanair, Neal McMahon, comentó: "Familias que viajan de vacaciones y personas que viajan por trabajo han vuelto a pagar las consecuencias del lamentable fracaso de Nats".

Además, agregó que el gobierno debería "dejar de poner excusas por los repetidos fracasos de Nats y nombrar a un nuevo líder capaz de dirigir el sistema de control de tráfico aéreo del Reino Unido".