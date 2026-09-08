Motoambulancias del 107: el paramédico que muestra cómo es salir a salvar vidas en Córdoba

FOTO: El paramédico que muestra cómo es salir a salvar vidas en Córdoba.

FOTO: El paramédico que muestra cómo es salir a salvar vidas en Córdoba.

FOTO: El paramédico que muestra cómo es salir a salvar vidas en Córdoba.

Mario Arce es paramédico del servicio de emergencias 107 de Córdoba y forma parte de las Unidades de Primera Respuesta de Emergencia Médica (UPREM), las motoambulancias que permiten llegar rápidamente a distintos puntos de la ciudad ante situaciones de urgencia.

Además de su trabajo cotidiano, Arce decidió mostrar cómo es esa tarea desde adentro. Con autorización para llevar una cámara en el casco, registra sus recorridos y el desafío de atravesar el tránsito, especialmente en las horas pico, para llegar a tiempo a quienes necesitan asistencia.

Una carrera contra el tránsito

“Uno sería el que va a impactar contra otro vehículo si tenemos un accidente”, explicó Arce al describir uno de los principales riesgos de su trabajo. Por eso, señaló que conducir una motoambulancia requiere concentración y una formación específica.

El paramédico es técnico superior en emergencias médicas y enfermero profesional. Además, los integrantes del servicio realizan capacitaciones anuales y entrenamientos junto a la Escuela de Manejo de la Policía de Córdoba.

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Arce también explicó qué deben hacer los conductores cuando escuchan una sirena o advierten las balizas de una motoambulancia. “Lo fundamental es que nos vean”, sostuvo.

Según detalló, cuando trabajan en dupla pueden circular por distintos sectores de la calzada. Por eso, recomendó identificar primero por dónde se aproxima la moto a través de los espejos y, una vez localizada, facilitarle el paso.

Qué llevan las motos para atender una emergencia

Las motoambulancias trabajan en parejas y cada una lleva equipamiento específico. Una de las motos está preparada principalmente para atender hemorragias, mientras que la otra cuenta con elementos destinados a resolver problemas de vía aérea.

Entre el equipamiento se encuentra una mochila de vía aérea con AMBU y máscaras. Además, todas las duplas disponen de un desfibrilador externo automático (DEA).

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La rapidez resulta clave en este tipo de intervenciones, ya que el objetivo es brindar una primera respuesta mientras se define o concreta el despliegue de una ambulancia, de acuerdo con la gravedad de cada caso.

Cómo funciona el sistema de emergencias 107

El secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Alexandrov, explicó que el sistema cuenta con estrategias específicas para responder a las emergencias y urgencias en el microcentro y macrocentro, donde el tránsito puede dificultar el desplazamiento de las ambulancias.

Cuando ingresa una llamada a la unidad de gestión del 107, el caso es evaluado y se determina si corresponde enviar una motoambulancia, una ambulancia o resolver la situación mediante orientación telefónica, según el código asignado: verde, amarillo o rojo.

El centro de gestión cuenta además con dos médicos, ya que una parte importante de las consultas puede resolverse por vía telefónica.

Según Alexandrov, el 67% de las llamadas no requiere el envío de un módulo operativo al lugar y puede ser resuelto desde el centro de gestión. La clasificación inicial permite determinar la gravedad y enviar el recurso disponible más cercano.

El servicio cuenta con 10 bases operativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad y utiliza un software para localizar y derivar la ambulancia más próxima de acuerdo con la complejidad de cada emergencia.

Más de 10.000 salidas en lo que va del año

El 107 realizó 10.800 salidas de emergencia en lo que va del año. En los casos clasificados como código rojo, el tiempo promedio de respuesta es de 12 minutos.

Los accidentes de tránsito representan una parte importante de las intervenciones. El 34,9% corresponde a choques entre motos y autos. En segundo lugar aparecen las caídas de propia altura, con el 9,8%, y luego los accidentes entre autos, con el 9,3%.

El servicio funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, con equipos preparados para determinar la gravedad de cada situación y responder con el recurso adecuado.

En ese esquema, las motoambulancias cumplen un papel clave para ganar tiempo en una ciudad donde el tránsito puede convertirse en uno de los principales obstáculos para llegar a una emergencia.

Y Mario Arce decidió mostrar justamente esa parte de su trabajo: el recorrido cotidiano de quienes, arriba de una moto y con una cámara en el casco, atraviesan Córdoba con un objetivo concreto: llegar cuanto antes para ayudar a salvar una vida.