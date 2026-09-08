Estados Unidos lleva a cabo ataques a buques petroleros iraníes tras incidentes con su flota

En respuesta a nuevos ataques con misiles contra un buque de guerra estadounidense, Estados Unidos atacó el martes varios buques petroleros iraníes, según un funcionario que prefirió mantener el anonimato debido a la sensibilidad de las operaciones militares.

Este evento representa la última serie de intercambios de fuego entre ambos países, reavivando las hostilidades después de más de seis meses de conflicto. La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido advertencias a las tripulaciones de los buques petroleros que se encuentran cerca de los puertos de Kuwait y Bahréin, instándolas a abandonar sus embarcaciones de inmediato por temor a represalias.

La advertencia, que fue difundida a través de la televisión estatal iraní, acusa a Kuwait y Bahréin de albergar fuerzas estadounidenses y de colaborar en los ataques. La Guardia Revolucionaria enfatizó que cualquier embarcación en esas aguas podría ser atacada.

El ejército estadounidense confirmó haber atacado tres buques iraníes el pasado sábado, en respuesta a los lanzamientos de misiles balísticos dirigidos a sus buques de guerra. También advirtió que, si es necesario, procederá a destruir la flota petrolera de Irán, que califica de limitada y expuesta. Irán, por su parte, planea anunciar una nueva "zona de exclusión" en el estrecho de Ormuz, destinada a embarcaciones que deseen transitar por la zona.