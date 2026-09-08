El Real Madrid arranca la Champions League con un triunfo sobre el Inter de Milán

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) – En un emocionante encuentro, el Real Madrid logró una victoria de 2 a 1 frente al Inter de Milán en la jornada inaugural de la UEFA Champions League 2026/27. El partido se llevó a cabo en el icónico estadio Santiago Bernabéu y estuvo repleto de oportunidades de gol.

Los goles del conjunto local fueron anotados por el delantero Kylian Mbappé y el mediocampista Federico Valverde, quienes marcaron a los 14 y 23 minutos del primer tiempo. En tanto, el carrilero Carlos Augusto descontó para el Inter a los 32 minutos de la segunda parte.

Con este triunfo, el Real Madrid se posiciona en el grupo de líderes del torneo, junto al Real Betis español, el Aston Villa inglés, el Borussia Dortmund alemán y el AEK Atenas griego.

El equipo madrileño abrió el marcador a los 14 minutos tras un error defensivo del Inter que permitió a Brahim Díaz filtrar un pase a Mbappé, quien definió ante la salida del arquero rival. Posteriormente, el 2-0 llegó a los 23 minutos gracias a un grave error del guardameta Josep Martínez, quien intentó jugar la pelota hacia atrás para evitar la presión de Valverde, pero el mediocampista logró recuperar y empujar el balón al fondo de la red.

El Inter no generó ocasiones de peligro hasta el minuto 36, cuando un centro de Carlos Augusto encontró al volante Curtis Jones, quien disparó alto, rozando el travesaño. A pesar de esto, el arquero Josep Martínez evitó una goleada mayor al finalizar la primera mitad, realizando una destacada doble atajada ante los remates de Mbappé y Jude Bellingham.

En el segundo tiempo, el arquero Thibaut Courtois se lució al contener un remate del delantero argentino Lautaro Martínez y el posterior rebote de Jones. A los 23 minutos, Bellingham tuvo otra oportunidad clara, pero Josep Martínez volvió a intervenir con éxito.

El descuento del Inter llegó a los 32 minutos del complemento, con un centro de Lautaro Martínez para Carlos Augusto, quien, al recibir la pelota, disparó de primera y estableció el 2-1 final.

Agencia NA