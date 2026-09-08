"Hay que sacarlo y venderlo": la advertencia de Apud sobre el futuro de Vaca Muerta

FOTO: Tragedia en Vaca Muerta: fallecen dos operarios en un accidente en el yacimiento Rincón del Mangrullo

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya concentra proyectos energéticos por decenas de miles de millones de dólares y tiene a Vaca Muerta como uno de sus principales motores. Para Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación, la Argentina atraviesa una oportunidad que debe aprovechar con rapidez.

“Hay que sacarlo y venderlo”, sostuvo Apud al analizar el futuro de los hidrocarburos argentinos y el crecimiento de las inversiones vinculadas con el yacimiento neuquino.

El límite de los hidrocarburos

Para Apud, el techo de Vaca Muerta está determinado por la capacidad de Argentina para colocar su producción en el mercado internacional antes de que el petróleo y el gas pierdan relevancia.

“Yo creo que el techo es agotar el recurso Vaca Muerta antes que pierda valor”, afirmó. En ese sentido, estimó que en 40 o 50 años la combustión de combustibles fósiles podría haber quedado relegada frente a otras fuentes de energía.

El exfuncionario explicó que la transición no puede producirse de manera inmediata porque alrededor del 80% de la energía que se consume en el mundo todavía tiene origen fósil. Por eso, consideró que Argentina debe aprovechar sus recursos mientras exista demanda y utilizar esa riqueza para financiar otras áreas.

“Esa riqueza el Estado la tiene que transformar en sustitutos de la misma para cuando no esté más”, planteó, al mencionar inversiones en infraestructura, tecnología, educación y nuevas fuentes de energía.

De un mercado cerrado a venderle al mundo

Apud destacó que el principal cambio respecto de años anteriores es que Vaca Muerta ya no depende exclusivamente del mercado interno.

“Antes el mercado era exclusivamente local. De ahora en adelante, el mercado es el mundo, es de exportación”, señaló.

En ese contexto, consideró que Argentina tiene una oportunidad por el interés creciente de distintos países en garantizar el abastecimiento energético. Según explicó, los mercados comenzaron a priorizar también la seguridad del suministro a partir de conflictos como los de Rusia y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

Mencionó como potenciales competidores y productores confiables a países como Canadá, Australia, Trinidad y Tobago, Guyana, Brasil y la propia Argentina.

“Hay que tener la habilidad de ser competitivos”, advirtió.

El desafío de exportar gas

Uno de los proyectos que destacó es el desarrollo de infraestructura para transportar el gas desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, donde sería licuado para luego enviarlo por barco a distintos destinos.

Apud señaló que ya existe una parte importante de la capacidad comprometida para el primer barco, con un acuerdo a diez años con un grupo alemán que utilizaría el gas en Alemania y otros mercados europeos.

Para el exsecretario de Energía, ese tipo de proyectos marca el comienzo de una transformación en la industria argentina, aunque todavía queda un amplio margen para incrementar la producción.

“Con todo esto no se llega ni al 10% de la explotación del potencial de Vaca Muerta”, sostuvo.

Gas para el mercado interno

Apud también se refirió al abastecimiento de gas para hogares e industrias y anticipó que durante 2027 todavía podrían registrarse algunas dificultades en los períodos de mayor demanda.

Por eso, consideró conveniente mantener hasta 2028 el buque regasificador que opera en Escobar, hasta que estén terminadas las obras necesarias para prescindir de las importaciones de gas licuado durante los picos de consumo invernal.

Según su proyección, a partir de 2028 Argentina podría dejar de utilizar barcos regasificadores y de importar gas para abastecer las zonas alcanzadas por la red.

También señaló que ese año finalizará el esquema del Plan Gas y planteó que podría existir margen para una reducción de costos.

Extender las redes y avanzar con renovables

El exfuncionario remarcó que todavía es necesario extender la red de gas hacia regiones que no cuentan con ese servicio, especialmente el noreste del país y sectores de los suburbios.

“En un país con la riqueza gasífera que tiene no tiene sentido que se esté usando GLP o electricidad porque no hay gas”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Apud consideró que la expansión de Vaca Muerta no debería significar abandonar las energías renovables. Identificó como uno de los principales obstáculos la falta de redes de alta tensión capaces de transportar la electricidad producida en zonas alejadas de los grandes centros de consumo.

“Tenemos que ir avanzando también en las renovables”, afirmó.

La competencia por los mercados

Apud advirtió que el crecimiento de la producción argentina no garantiza por sí mismo el éxito exportador. Brasil, por ejemplo, produce alrededor de tres millones de barriles de petróleo por día, mientras que Argentina todavía no alcanza el millón.

Por eso, sostuvo que el país tendrá que competir por los mercados internacionales y dejar atrás las reglas de un sistema cerrado.

“No vamos a poder seguir con las mañas que tuvimos mientras era un sistema cerrado, donde el precio final lo ponía el Estado”, afirmó.

Para Apud, el desafío es aprovechar la ventana de oportunidad que ofrecen los recursos de Vaca Muerta, atraer inversiones y desarrollar infraestructura suficiente para convertir esos hidrocarburos en exportaciones antes de que cambien las condiciones del mercado energético mundial.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.