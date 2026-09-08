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Champions: Real Madrid pudo golear pero terminó pidiendo la hora ante Inter

El Merengue, que terminó sufriendo más de la cuenta, se impuso gracias a los goles de Mbappé y Valverde mientras que Carlos Augusto descontó para la visita.   

08/09/2026 | 18:34Redacción Cadena 3

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Kylian Mbappé festeja el primer gol del Real Madrid en la temporada.

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El estreno de la UEFA Champions League regaló una noche de altísimo nivel en la capital española. En un cruce electrizante entre dos potencias del continente, Real Madrid venció 2-1 al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, cosechando tres puntos de oro en el inicio de la fase de liga, aunque debió apretar los dientes más de la cuenta sobre el cierre del partido.

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El conjunto conducido por José Mourinho golpeó en los momentos justos para encarrilar el trámite a su favor. La apertura del marcador llegó de la mano de Kylian Mbappé, quien demostró su jerarquía para romper el cero y encender la fiesta en las tribunas. Más tarde, el uruguayo Federico Valverde estiró la diferencia tras un grosero error del arquero para poner el 2-0 parcial que parecía sentenciar la historia.

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Sin embargo, el elenco italiano no bajó los brazos y vendió cara la derrota. Con Lautaro Martínez como referencia en el ataque, la visita adelantó sus líneas en busca del descuento. La insistencia del Neroazzurro tuvo su premio gracias a la aparición de Carlos Augusto, quien mandó la pelota a la red para establecer el 2-1 y meterle máxima tensión a los minutos finales de la contienda. Pese a los embates desesperados de la escuadra de Milán sobre el tiempo reglamentario, el Merengue logró aguantar la embestida, sostuvo la ventaja y celebró una victoria clave en su camino por defender el prestigio en la máxima competencia de Europa.

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Con este éxito en el bolsillo, Real Madrid cumplió con la lógica en su casa y ya piensa en su próximo compromiso ante la Roma, mientras que el Inter buscará pasar página rápidamente para recuperarse en la segunda jornada europea ante Brujas.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el estreno de la UEFA Champions League?
El Real Madrid venció 2-1 al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Quiénes fueron los protagonistas del partido?
Kylian Mbappé y Federico Valverde destacaron para el Real Madrid, mientras que Lautaro Martínez y Carlos Augusto lo hicieron por el Inter.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se realizó en la jornada inaugural de la UEFA Champions League.

¿Dónde se jugó el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

¿Por qué fue importante esta victoria para el Real Madrid?
La victoria le permite al Real Madrid comenzar la fase de liga con tres puntos y mantener su prestigio en la competencia europea.

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