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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.

Este martes 8 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 31609 de la quiniela vespertina. El número a la cabeza fue el 5071, que se interpreta como "A primera (Excremento)". Conocé todos los resultados.

08/09/2026 | 18:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31609 de la quiniela vespertina se realizó el martes 8 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 5071, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excremento).

1° 5071
2° 2782
3° 0630
4° 2189
5° 3637
6° 7522
7° 8733
8° 8079
9° 3591
10° 1997
11° 9291
12° 0404
13° 9681
14° 8869
15° 5097
16° 6999
17° 4125
18° 0149
19° 2123
20° 8538

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este martes, el número 5071 se destacó como el ganador principal, generando expectativas entre los participantes. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de acertar en los sorteos.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31609 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 8 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 5071.

¿Qué significa el número 5071?
Se interpreta como "A primera (Excremento)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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