Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.

El sorteo número 31609 de la quiniela vespertina se realizó el martes 8 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 5071, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excremento).

1° 5071

2° 2782

3° 0630

4° 2189

5° 3637

6° 7522

7° 8733

8° 8079

9° 3591

10° 1997

11° 9291

12° 0404

13° 9681

14° 8869

15° 5097

16° 6999

17° 4125

18° 0149

19° 2123

20° 8538

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este martes, el número 5071 se destacó como el ganador principal, generando expectativas entre los participantes. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de acertar en los sorteos.