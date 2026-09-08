Tini Stoessel comparte un conmovedor mensaje sobre salud mental y la importancia de pedir ayuda

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- En medio del escándalo por el supuesto distanciamiento familiar, la cantante Tini Stoessel rompió en llanto al compartir una sabia reflexión con sus seguidores sobre la importancia de la salud mental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hermetismo por parte de la Triple T en medio de las versiones que circulan sobre su familia llamó la atención de todos los usuarios, quienes evalúan su silencio como una confirmación de los hechos.

Mientras cantaba "Buenos Aires", una de sus canciones más cargadas de sentimentalismo, Tini debió detenerse porque rompió en llanto. No quiero llorar, pero gracias por hacerme feliz, expresó la artista en diálogo con sus fanáticos.

En ese contexto, reflexionó sobre el impacto que tuvo su álbum en su vida y cómo logró mostrar una parte de su intimidad a través de su arte: "Este álbum, siempre lo digo, en su momento me dio no sé si miedo, pero sí era algo a lo que no estaba acostumbrada a exponerme y me generó incertidumbre".

Además, habló sobre la importancia de buscar ayuda y dedicar tiempo a la salud mental: "Estar girando con Futttura y pasar desde Violetta a este álbum es fuerte. Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos o estamos pasando por algún proceso complicado, y déjense ayudar, por amigos o las personas que más quieren".

"No se sientan locos. Hablar de salud mental para muchas personas sigue siendo tabú, pero es una realidad importante", reflexionó, y opinó: "Más allá de todas las personas que están alrededor es uno el que se termina salvando. Dense esa oportunidad".

Es de las pocas veces que la artista abre su corazón y toca temas tan profundos con respecto a su salud mental. Sus declaraciones toman relevancia debido al contexto de su supuesta pelea familiar, aunque no se refiere directamente al conflicto.