Jonathan Calleri: "Volver a La Bombonera es un sueño" antes del duelo con Boca

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) - Boca se medirá ante San Pablo este martes 8 de septiembre a las 21:30 hs en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la previa del encuentro, el delantero argentino Jonathan Calleri compartió su emoción por regresar a jugar en La Bombonera, esta vez enfrentando al "Xeneize".

"Jugar en La Bombonera es cumplir un sueño. Incluso me estaba acordando recién... yo soy hincha de All Boys. Y hay una canción que dice: ‘jugar en La Bombonera es lo que imagino’", expresó el futbolista de 32 años en una entrevista con ESPN.

Jonathan Calleri tuvo un paso por Boca entre 2014 y 2015, donde se consagró campeón bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena, el mismo entrenador al que se enfrentará esta noche. Desde su salida del "Xeneize", será la primera vez que se verá las caras en un partido oficial.

"Jugar en La Bombonera, en el Monumental, es un sueño para todo el mundo. Más para los equipos más pequeños, de donde yo salí, claro. Entonces, yo ya viví todo eso, ya jugué en La Bombonera muchas veces y para mí ya es un sueño realizado", enfatizó el delantero.

En cuanto a sus expectativas para el partido, Calleri afirmó: "Ahora estando del otro lado, como te dije, tengo un respeto y un cariño muy importante por el club, por toda la gente de allí. Pero hoy soy rival, quiero lo mejor para San Pablo y quiero ganar".

En Boca, Calleri jugó 61 partidos en los que convirtió 23 goles y brindó 12 asistencias. Con Arruabarrena al mando, se llevó el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año.

Finalmente, respecto al encuentro, Calleri pronosticó: "Va a ser un partido muy difícil, ellos tienen muy buenos jugadores. Nosotros estamos en una mejor fase que hace 15 días y creo que va a ser un partido muy disputado que se va a decidir en los detalles".