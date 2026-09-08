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Fabián Berlanga denuncia irregularidades en el partido entre Vélez y Boca por la Copa Argentina

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, expresó su preocupación por la inclusión indebida de jugadores en Boca, superando el límite reglamentario en la Copa Argentina.

08/09/2026 | 17:17Redacción Cadena 3

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Fabián Berlanga, presidente de Vélez.

FOTO: Fabián Berlanga, presidente de Vélez.

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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, se pronunció sobre el conflicto surgido en el partido contra Boca por la Copa Argentina. Berlanga anunció que su club elevará un reclamo al Tribunal de Disciplina, argumentando que Boca incluyó más jugadores extranjeros de los permitidos en la planilla.

El dirigente destacó que en el encuentro de octavos de final, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena presentó seis extranjeros, superando el límite establecido de cinco. "Esto es una clara inclusión indebida", afirmó Berlanga, quien sostiene que su rival actuó "por fuera del reglamento".

Mientras esperan la decisión del tribunal, el futuro del partido es incierto. El ganador, ya sea Boca por el resultado en cancha o Vélez en la resolución del reclamo, se enfrentará a Racing en busca de un lugar en las semifinales de la copa nacional.

En medio de la controversia, Berlanga dejó en claro que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tiene responsabilidad en este asunto, ya que el Tribunal de Disciplina actúa de manera autónoma. "El reglamento es claro", enfatizó.

El presidente de Vélez aseguró: "Los partidos se ganan en la cancha, pero reglamentariamente", y expresó su deseo de que se haga justicia. Además, notificó a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, sobre el reclamo, considerándolo un "tema de códigos".

Berlanga también aclaró que su disputa no es "contra AFA ni contra Boca", y que actuaría de la misma manera independientemente del rival. Sin embargo, reconoció que la magnitud de Boca ha generado mayor repercusión en el tema.

En el partido en cuestión, se registraron en la planilla a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano, el chileno Carlos Palacios, el ecuatoriano Enner Valencia y el paraguayo Ángel Romero. También firmó el trasandino Williams Alarcón, quien no ocupa cupo internacional al haber tramitado la doble nacionalidad.

"La planilla que recibe el árbitro es muy clara, porque al lado del nombre del futbolista aparece la bandera. Contamos dos o tres veces y constatamos que había 6 extranjeros. Ninguno de los que aparecía con la bandera al lado tenía la doble nacionalidad", concluyó Berlanga.

Lectura rápida

¿Qué denunció Fabián Berlanga?
Denunció la inclusión indebida de jugadores extranjeros en Boca durante un partido de Copa Argentina.

¿Cuántos extranjeros había en la planilla de Boca?
Boca presentó seis extranjeros, superando el límite reglamentario de cinco.

¿Qué acción tomará Vélez?
Vélez elevará un reclamo al Tribunal de Disciplina sobre el partido.

¿Quiénes son los jugadores extranjeros mencionados?
Los jugadores son Álvaro Montero, Sebastián Villa, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

¿Qué espera Berlanga del tribunal?
Berlanga espera que se haga justicia y que se respeten los reglamentos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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