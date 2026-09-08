Mendoza muestra resultados dispares en PISA: mejora en matemática y retroceso en comprensión lectora

Mendoza presenta un escenario educativo contradictorio en el marco del Día Internacional de la Alfabetización. La provincia, tras la evaluación de más de 2000 estudiantes de 75 escuelas secundarias, se sitúa por encima del promedio nacional en matemáticas, ciencias y pensamiento computacional.

No obstante, se reporta un retroceso en lectura y comprensión de texto, donde Mendoza se ubica por debajo de la media nacional. En comparación con el año 2022, la situación es preocupante, ya que se pierden 17 puntos en comprensión de texto, pasando de 402 a 385.

La dirección de escuelas ha anunciado un plan de alfabetización temprana para los estudiantes de primer y segundo año de secundaria, inspirado en el éxito del programa en primaria. Este plan incluye operativos de fluidez y comprensión lectora, además de cuadernillos diseñados para ayudar a los alumnos a recuperar el terreno perdido.

Asimismo, se implementarán horas de contraturno y apoyo pedagógico para estudiantes en situación crítica. Este desafío pone de manifiesto la brecha existente entre la finalización de la primaria y el rendimiento actual en secundaria.

Informe de Laura Carbonari