Conflicto judicial para Ángela Leiva: la Justicia le prohibió cantar "Amiga Traidora" y otros hits

Un complejo conflicto judicial acaba de limitar el repertorio de Ángela Leiva. Por orden de la Cámara Civil, la cantante no podrá interpretar en vivo tres de sus temas más conocidos: "Amiga Traidora", "Llamadas extrañas" y "No podrás".

La medida cautelar se originó a partir del reclamo de Sylvia, viuda de Percovich, el autor original de las canciones. La demandante exige la regularización del cobro de derechos de autor tanto en las presentaciones en vivo —a través de SADAIC— como en las plataformas digitales, donde el catálogo de la artista genera cifras millonarias.

El reclamo de la viuda del autor

Sylvia explicó que llegó a la Justicia tras años de reclamos sin respuesta. En un audio, afirmó: “Llegué a esta instancia después de pedir en SADAIC que la señora normalice la liquidación de los temas de mi marido, tras un ninguneo terrible de su parte”.

Según su versión, durante años la cantante habría consignado en las planillas de los recitales temas propios que ni siquiera interpretaba, en lugar de los de Percovich. “Durante muchos años no pagó las regalías a los autores”, denunció.

El conflicto no se limita a lo económico. Aunque en el ambiente se estima que el catálogo digital de Leiva genera más de 150 mil dólares mensuales entre Spotify y YouTube, la viuda puso el acento en el reconocimiento moral de las obras.

“El tema lo escribió y le hizo la melodía mi marido. Lo único que se le hicieron fueron arreglos. Cómo llegaron a estar otros autores inscriptos en esa canción es porque era un ‘derecho de piso’: o aceptabas que figuraran otros o el tema no salía”, aseguró. Y agregó: “Cuando él murió le juré que esto no iba a quedar así. No lo hago por plata, lo hago por su nombre y por el respeto a su memoria”.

Una medida poco frecuente

La prohibición de interpretar una canción en vivo es una herramienta legal que rara vez prospera de esta manera. Habitualmente, SADAIC descuenta automáticamente un porcentaje de la recaudación de las entradas para repartirlo entre los autores registrados. En este caso, la Justicia consideró acreditados los elementos necesarios para dictar una abstención directa.

El fallo representa un duro golpe para Ángela Leiva, cuya popularidad se construyó en gran medida sobre estos temas.