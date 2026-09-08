Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 8 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un, la temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es del 43%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, y la humedad se mantiene en un 43%. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense mantendrá mayormente despejado. El miércoles 9 de septiembre, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 22°. El jueves 10, las temperaturas oscilarán entre 10° y 24°. Para el viernes 11, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°. Sin embargo, el sábado 12 se prevé un cambio en las condiciones, con una mínima de 10° y una máxima de 15°, acompañado de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 13, se espera que las temperaturas bajen a un rango de 6° a 9°, también con posibilidad de lluvias ligeras.