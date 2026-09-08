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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, Mendoza presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 7° y 19°. Se espera un día agradable con baja humedad y buena visibilidad.

08/09/2026 | 12:24Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre

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Este martes 8 de septiembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La mínima registrada es de 7° y la máxima alcanzará los 19°. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, dado que la humedad se mantiene en un 31% y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

Actualmente, la temperatura es de 14° con una sensación térmica de 13°. El viento sopla a 3 m/s desde el norte, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable. La presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera que la mínima sea de 7° y la máxima de 19°. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hace que el clima sea propicio para disfrutar de la jornada. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los mendocinos y visitantes aprovechen al máximo el día.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas. El miércoles 9 de septiembre se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 19°, con algunas nubes dispersas. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre se prevé la llegada de lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 20°. A partir del viernes 11 de septiembre, se espera un descenso significativo en las temperaturas, con mínimas de 2° y máximas de 5°, y la posibilidad de lluvia y nieve en la región.

En resumen, este martes 8 de septiembre será un día ideal para disfrutar del aire libre en Mendoza, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda aprovechar el buen clima antes de la llegada de las lluvias y el descenso de temperaturas en los días siguientes.

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