Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 8 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 41%, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1021 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superan los 4 m/s. La humedad, que se encuentra en un 41%, y la visibilidad de 10000 metros, aseguran un día sin lluvias y con un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan un clima variado. Para el miércoles 9 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 10, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo mayormente nublado. El viernes 11, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana comenzará con una mínima de 9° y una máxima de 14° el sábado, y el domingo se espera una mínima de 4° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado.