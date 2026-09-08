Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 8 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 16°, y la humedad se encuentra en un 45%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para este martes 8 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantiene en un 45%, lo que proporciona un ambiente agradable para disfrutar del día. No se prevén lluvias, lo que permite realizar actividades al aire libre sin inconvenientes.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en el clima. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 22°, con cielo despejado. El jueves 10, se anticipa un aumento en la temperatura, con mínimas de 10° y máximas de 26°, aunque se esperan lluvias moderadas. El viernes 11, la mínima será de 13° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas nuevamente. Para el sábado 12, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 13, las temperaturas oscilarán entre 8° y 9°, con lluvias moderadas.