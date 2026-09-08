Buscan prohibir la tenencia de perros potencialmente peligrosos en Córdoba

El legislador de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, confirmó que el jueves pasado presentó un proyecto de ley para prohibir de manera definitiva la tenencia, cría, cesión, publicidad y adquisición de perros potencialmente peligrosos en Córdoba.

La iniciativa busca cerrar un vacío que, según el radical, las normas vigentes no resuelven. Existe la ordenanza municipal 13.321 y la ley provincial 9.685, de hace quince años. Ambas establecen requisitos estrictos: bozal, seguro, portones adecuados y paredes de dos metros. Sin embargo, “no se controla”.

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“Hay solamente 2.000 perros potencialmente peligrosos inscriptos en la provincia en ese registro que establece la ley”, señaló Rossi. El resto circula sin ningún tipo de fiscalización efectiva.

“No hay en la Argentina ninguna norma que prohíba”

El legislador subrayó un dato que considera central: ninguna provincia argentina prohíbe la tenencia de estas razas. En cambio, países como Irlanda, el Reino Unido, Alemania y Francia ya lo hicieron, con resultados positivos.

“En el Reino Unido está prohibido el pitbull, el dogo argentino, el fila brasileño. En Alemania, en Francia también está prohibido. Y con buenos resultados”, afirmó.

Rossi aclaró que su proyecto no es el único. Existe otra iniciativa de Encuentro Vecinal —que tuvo tratamiento en 2024 pero fue bloqueada por la mayoría— y un proyecto de Óscar González Carrero. “Vamos a ver si entre todos podemos impulsar una norma que prohíba definitivamente la tenencia de perros peligrosos”, dijo.

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El obstáculo del oficialismo y la urgencia por los casos recientes

Sin el aval del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba, que detenta la mayoría en la Unicameral, la iniciativa no avanzará. Rossi reconoció haber conversado ayer con algunos legisladores del oficialismo y expresó la esperanza de que el debate se dé “rápidamente en la comisión”.

El clima político, según él, cambió por los hechos de las últimas semanas.

“Hay una consternación por todos estos episodios que han pasado, sobre todo en los últimos 30 días, con muerte de chicos y chicas muy, muy chiquitos, de dos años, tres años. La verdad que es un horror lo que estamos viviendo”.

Bienestar animal y control progresivo

Ante las críticas que equiparan la prohibición con crueldad animal, Rossi fue categórico:

“No se trata de no amar a los pumas o a los yaguaretés. Uno los puede amar en su ámbito natural, pero no tenerlos en el patio de su casa donde el vecinito pueda entrar”.

El proyecto, aseguró, “respeta bien el bienestar animal” y lo cita en varias ocasiones. La medida sería progresiva: se reforzarían los controles sobre los animales que ya existen y se prohibiría su reproducción y adquisición a futuro. “Efectivamente, en unos años no vamos a tener más estos perros”.

También cuestionó el argumento de que el problema se resuelve solo con adiestramiento. “Está puesto en la ley que tiene que tener una capacitación. No la cumple nadie. Y aparte, con un perro potencialmente peligroso, abre el portón para sacar el auto y se le escapa. Y es un riesgo enorme”.

El cambio de carátula judicial y la falta de control estatal

Rossi valoró que la Justicia haya comenzado a caratular estos hechos como homicidio culposo. “Claramente lo que le está diciendo a la sociedad es que si uno tiene un perro de este tipo y llega a generar un accidente de esos puede ir preso. Eso ayuda muchísimo”.

Pero insistió en que el Estado también tiene una deuda. En los últimos días se conocieron reiteradas quejas de vecinos que alertaron sobre animales sueltos y no recibieron respuesta.

“Acá hay una falta de control del Estado. La imprevisión de que un perro se escape en algún momento, por más que la casa tenga las condiciones, puede generar la muerte de otra persona”.

El legislador radical cerró con un llamado a la acción conjunta: “Hay que avanzar rápidamente y generar consenso. Vamos a buscar consenso, vamos a trabajar todos juntos y vamos a ver si en muy corto tiempo podemos tener esta modificación”.

Entrevista de Radioinforme 3.