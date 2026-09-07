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Argentinos Juniors sigue al frente de la Zona B tras igualar sin goles con Barracas Central

La igualdad se dio sin goles, en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

07/09/2026 | 21:04Redacción Cadena 3

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El defensor Franco Vázquez controla la pelota en la igualdad del

FOTO: El defensor Franco Vázquez controla la pelota en la igualdad del "Bicho" ante Barracas Central

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Buenos Aires, 7 septiembre (NA) – Argentinos Juniors y Barracas Central empataron 0-0 en un partido chato y sin situaciones de peligro por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, disputado en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la llegada más clara fue de la visita a los 27 minutos del primer tiempo: un remate lejano del lateral Kevin Coronel que el arquero pudo contener.

El empate mantiene al "Bicho" como líder de la Zona B con 17 puntos, aunque suma un único triunfo en los últimos cuatro partidos. Por su parte, el conjunto dirigido por Damián Ayude arribó a cinco encuentros sin ganar y está noveno con 11 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Nicolás Diez recibirá a Gimnasia La Plata el domingo 13 de septiembre a las 17:00, mientras que Barracas Central visitará a Banfield el lunes 14 desde las 19:00.

La primera llegada del partido, jugado bajo la noche del barrio de Barracas, fue de Argentinos a los 15 minutos: un remate bajo del enganche Hernán López Muñoz que se fue ancho por el poste izquierdo.

A los 27, Kevin Coronel recibió en el vértice derecho del área y sacó un remate alto que el arquero Marcelo Miño desvió al córner con un manotazo efectivo.

El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 43 del primer tiempo, cuando un centro de Gonzalo Maroni al segundo palo dejó a Tomás Porra frente al arco: el mediocampista enganchó y remató con zurda al primer palo, pero el guardameta rival lo despejó.

En el complemento, Argentinos Juniors tuvo su única situación de peligro a los ocho minutos: un mano a mano desperdiciado por el delantero Tomás Molina, cuyo derechazo cruzado se fue ancho.

Barracas cerró mejor el partido y generó dos chances en los minutos finales: a los 42, un frentazo desde el borde del área de Dardo Miloc se fue alto tras una intervención del arquero Brayan Cortés, y tres minutos después una pared entre Enzo Taborda y Elías Pereyra dejó al atacante mano a mano, aunque impactó la pelota con el tobillo y la mandó afuera por el segundo palo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Argentinos Juniors y Barracas Central empataron 0-0 en la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se llevó a cabo en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

¿Cuándo se jugaron?
El encuentro se realizó el 7 de septiembre de 2026.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Nicolás Diez dirige a Argentinos Juniors y Damián Ayude a Barracas Central.

¿Qué sigue para ambos equipos?
Argentinos enfrentará a Gimnasia La Plata y Barracas Central se medirá con Banfield en la próxima fecha.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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