Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.
El sorteo número 13026 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 7 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 4074, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Gente Negra)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13026 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 4074, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4074
2° 9296
3° 5284
4° 3753
5° 6045
6° 7997
7° 0278
8° 6744
9° 0367
10° 7403
11° 9491
12° 5061
13° 9179
14° 3668
15° 4787
16° 3917
17° 1026
18° 8034
19° 9189
20° 1786
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13026 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 7 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4074.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Gente Negra)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.