Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.

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El sorteo número 13026 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 4074, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4074

2° 9296

3° 5284

4° 3753

5° 6045

6° 7997

7° 0278

8° 6744

9° 0367

10° 7403

11° 9491

12° 5061

13° 9179

14° 3668

15° 4787

16° 3917

17° 1026

18° 8034

19° 9189

20° 1786