Cortes y desvíos vigentes en la zona del Parque Independencia por los Suramericanos

El operativo especial de tránsito dispuesto por la Municipalidad de Rosario en el marco de los Juegos Suramericanos 2026 genera demoras y congestión en los alrededores del Parque de la Independencia, especialmente en la zona de Oroño y Pellegrini.

Desde las 00 de este lunes, permanece interrumpida la circulación vehicular por bulevar Oroño entre 27 de Febrero y Cochabamba, mientras avanzan las tareas de montaje del Fan Fest y de distintas estructuras que formarán parte del evento deportivo. También permanecen cerradas al tránsito las calles internas del Parque de la Independencia.

En la rotonda de Oroño y Pellegrini, personal de tránsito indica a los conductores que no pueden continuar hacia el sur por el bulevar. La circulación hacia el centro se mantiene durante unos 100 metros, hasta Cochabamba, mientras que quienes buscan tomar Oroño en sentido sur deben continuar por Pellegrini o realizar un recorrido alternativo para retomar posteriormente su camino.

La modificación genera una mayor concentración de vehículos en la zona, particularmente durante los horarios de mayor circulación, cuando se incrementa el movimiento de personas que regresan de sus trabajos o trasladan a chicos hacia distintas actividades.

A las restricciones vehiculares se suman trabajos de acondicionamiento en el Parque de la Independencia, entre ellos reparaciones de veredas que también afectan parcialmente la circulación peatonal. Por este motivo, se recomienda transitar con precaución y, en lo posible, evitar la zona si no resulta necesario circular por allí.

El Parque de la Independencia será uno de los principales puntos de actividad durante los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre. Allí funcionarán distintos espacios deportivos y propuestas vinculadas al certamen, mientras que sobre bulevar Oroño se instalará el Fan Fest, con actividades recreativas, espectáculos y espacios de encuentro.

Los cortes de tránsito se mantendrán durante toda la competencia y continuarán hasta que finalicen las tareas de desarme de las estructuras. Para quienes lleguen desde el sur, se prevé señalización anticipada desde Jorge Cura para optar por recorridos alternativos antes de alcanzar 27 de Febrero. En sentido norte-sur, una de las alternativas indicadas es continuar por Morcillo y luego Biolagos.

Mientras continúan los trabajos de puesta a punto del parque, también avanza la instalación de elementos vinculados a la identidad de la competencia. En uno de los accesos se encuentra el tradicional cartel calendario de Rosario, que ya incorpora la palabra Rosario y el año 2026 y será acondicionado para acompañar el desarrollo de los Juegos Suramericanos.

El operativo se mantendrá durante las próximas semanas, por lo que la circulación en los alrededores del Parque de la Independencia continuará condicionada por los cortes y las tareas de montaje.

Informes de Julián Maragliano y Agostina Meneghetti.