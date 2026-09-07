Soledad Silveyra fue internada tras una caída en su hogar: detalles de su estado de salud

Soledad Silveyra fue hospitalizada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una caída en su residencia que le ocasionó una lesión en la cadera. La actriz, de 74 años, permanece bajo vigilancia médica y muestra un buen ánimo, de acuerdo a los reportes sobre su condición.

El incidente tuvo lugar mientras Silveyra estaba sola en su hogar. Tras el accidente, contactó a su hijo Facundo para solicitar ayuda y fue trasladada al centro médico, donde los especialistas confirmaron que presentaba una fisura.

Por el momento, no se ha establecido la necesidad de realizar una cirugía. La información indica que los médicos están monitoreando su progreso y podría recibir el alta en breve, aunque requerirá reposo y seguimientos médicos.

Esta nueva lesión se suma a un problema de salud que Silveyra ya enfrentaba desde hace varios meses. En agosto, había revelado que sufría de trocanteritis, lo que le generaba intensos dolores en la cadera y dificultades para caminar, lo que la llevó a alejarse temporalmente de los escenarios.

La actriz había comentado que este problema se originó tras una caída anterior durante un viaje, que resultó en una fractura lumbar. En las últimas semanas, había manifestado su deseo de recuperarse para poder volver al trabajo y retomar su actividad teatral.

Ahora, Silveyra deberá enfrentar otro período de recuperación debido a la caída en su hogar. Actualmente, se encuentra internada en el Otamendi y se espera que su evolución determine cuándo podrá regresar a su domicilio.