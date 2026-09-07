Se reanudan los vuelos en Yakarta tras la erupción del volcán Anak Krakatoa

YAKARTA, Indonesia — La actividad aérea en Yakarta se normalizó el martes por la mañana tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, que había obligado a cancelar aproximadamente 2.961 vuelos, incluidos 622 internacionales. La paralización se extendió por dos días debido a la ceniza volcánica que afectó el espacio aéreo de la región.

Los aeropuertos Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma de Yakarta, junto con el Husein Sastranegara en Bandung y otros aeropuertos en la provincia de Banten, reabrieron poco después de la medianoche, según lo informado por el ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi.

A pesar de la reapertura, otros tres aeropuertos, incluyendo el Radin Inten II en Lampung, continuaron cerrados hasta las 10 de la mañana, aunque el Atung Bungsu en Pagar Alam había reanudado sus operaciones el lunes por la mañana.

Purwagandhi destacó la necesidad de un enfoque cauteloso debido a la dirección cambiante del viento. "Queremos asegurarnos de que la ceniza volcánica se haya alejado de los aeropuertos cercanos al Anak Krakatoa", indicó en un comunicado.

A pesar de que las pruebas realizadas en varios aeropuertos no mostraron rastros de ceniza, se decidió mantener los cierres para llevar a cabo inspecciones y limpieza de las pistas y aeronaves que podrían haber estado expuestas a la ceniza.

La erupción del Anak Krakatoa, que generó fuentes de lava y fuertes estruendos, concluyó el domingo, pero la isla volcánica sigue activa. Se registraron erupciones a las 5:08 y 5:34 de la mañana del martes, aunque no se pudo determinar la altura de la columna de ceniza.

Los cierres de aeropuertos afectaron a aproximadamente 341.000 pasajeros. El gobierno ha permitido que las escuelas en las áreas afectadas por la ceniza pasen temporalmente a clases en línea para minimizar la exposición de los estudiantes.

El Anak Krakatoa, ubicado entre las islas de Java y Sumatra, es un volcán que ha estado en el segundo nivel de alerta más alto desde julio, y las autoridades han recomendado a los residentes y turistas mantenerse a al menos 3 kilómetros del cráter activo.

La erupción del Anak Krakatoa en 2018 causó un tsunami que dejó al menos 430 muertos, lo que resalta la peligrosidad de esta actividad volcánica. Indonesia, que se encuentra en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, cuenta con más de 120 volcanes activos y es común que experimente erupciones.