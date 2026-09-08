Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Mendoza se encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 9°, con una humedad del 38%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de confort. El viento será ligero, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan un clima variado. El miércoles 9 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El jueves 10, la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 11, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 17°, también con lluvias ligeras. El fin de semana traerá un descenso notable en las temperaturas, con mínimas de 1° y máximas de 6°, además de la posibilidad de lluvia y nieve.