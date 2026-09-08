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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, Tucumán amanecerá con temperaturas mínimas de 3° y máximas de 20°. El cielo estará despejado, con una sensación térmica de 1°. Conocé el pronóstico extendido.

08/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 3°. La sensación térmica es de 1°, lo que refleja la alta humedad del 93%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1019 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero el cielo despejado permitirá que la temperatura ascienda durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. El miércoles 9 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El jueves 10 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 26°, pero se prevén lluvias moderadas. El viernes 11 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 12 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 8°, con lluvias ligeras.

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