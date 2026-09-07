La Real Sociedad superó al Elche y se acerca a las copas internacionales en LaLiga

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) – La Real Sociedad dio un paso importante en su búsqueda por escalar posiciones en LaLiga al vencer al Elche por 3-2 en un emocionante encuentro correspondiente a la cuarta jornada del campeonato español.

El partido, disputado en el estadio Manuel Martínez Valero, tuvo un comienzo prometedor para la visita, que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Job Ochieng a los 11 minutos. Ochieng recibió un balón largo que lo dejó en una posición favorable y, con un potente disparo, sorprendió al arquero Matías Dituro.

El dominio de la Real Sociedad se consolidó cuando, a los 31 minutos, el venezolano Yangel Herrera amplió la ventaja. Tras una jugada por la derecha, Ochieng asistió a Herrera, quien disparó de manera efectiva y colocó el balón en la red, dejando a Dituro sin posibilidades.

Sin embargo, el Elche no se rindió y logró acortar distancias en el segundo tiempo. A los 21 minutos, Thomas Lemar anotó con un remate desde fuera del área, y poco después, a los 28 minutos, Fernando Niño igualó el marcador con un cabezazo cerca del área chica.

A pesar de la presión del equipo local, la Real Sociedad no se dejó vencer. A los 44 minutos, el delantero Luka Sucic ejecutó un contraataque veloz y, tras una mala disposición defensiva del Elche, logró marcar el tercer gol que selló el triunfo. Este tanto fue decisivo, ya que la Real Sociedad se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Jon Martín por una mano en el área.

Con esta victoria, la Real Sociedad se ubicó en el noveno lugar de la tabla, sumando siete puntos, mientras que el Elche, dirigido por el argentino Martín Anselmi, permanece en una situación crítica, en la anteúltima posición con solo un punto.

El encuentro también estuvo marcado por una intervención del VAR, que anuló un gol de la Real Sociedad en el segundo tiempo por una infracción previa de Martín, quien fue expulsado poco después.