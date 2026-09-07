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Los amistosos de la Selección se anunciarán el miércoles

La Asociación del Fútbol Argentino tenía previsto hacerlo en la jornada de este lunes, pero aguarda que FIFA confirme la oficialización de los partidos como clase "A".

07/09/2026 | 16:22Redacción Cadena 3

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La Asociación del Fútbol Argentino anunciará el próximo miércoles los amistosos para la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre, los primeros tras el Mundial y tras la emotiva carta de despedida de Lionel Messi de la Selección.

Aunque todo indicaba que se iba a hacer este lunes, en AFA están esperando la respuesta de FIFA para saber si los partidos que se jugarían en nuestro país son tomados como clase A.

Por más que ya esté retirado, el hincha se ilusiona con verlo una última vez en cancha, con la 10 en la espalda y en Argentina. Por ahora se desconoce si se sumará al plantel de Lionel Scaloni. Dependerá de su voluntad.

Tampoco hay rivales ni sedes confirmadas, aunque toma fuerza que sean en CABA, Córdoba y Rosario. Hay negociaciones avanzadas pero resta la oficialización.

Quedó descartada la gira por China, que se bajó apenas se conoció el fin de ciclo de Messi.

Argentina, además, arrastra sanción FIFA por incidentes en la Copa del Mundo: tendrá restricción de público en los próximos dos partidos. El primero con 50% de aforo, el segundo en suspenso. Y no podrán estar los suspendidos: Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Lectura rápida

¿Qué anunciará la AFA? La Asociación del Fútbol Argentino anunciará los amistosos para la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre.

¿Quién es el jugador destacado en este anuncio? Lionel Messi es el jugador destacado, siendo su primera aparición tras su despedida de la Selección.

¿Cuándo se realizará el anuncio? El anuncio se realizará el próximo miércoles.

¿Dónde se jugarían los partidos? Los partidos podrían jugarse en CABA, Córdoba y Rosario.

¿Por qué hay restricciones en los partidos? Argentina tiene sanciones de FIFA por incidentes en la Copa del Mundo, lo que implica restricciones de público.

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