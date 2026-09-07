Otro título para el Turco Mohamed en México
Su equipo, Toluca, venció al Rayados de Monterrey de Matías Almeyda en la final de la Leagues Cup. Ya lleva seis vueltas olímpicas con los Diablos Rojos
07/09/2026 | 14:37Redacción Cadena 3
FOTO: Toluca ganó la Leagues Cup
El Turco Mohamed es sinónimo de campeón. El DT argentino volvió a dar una vuelta olímpica con Toluca, esta vez en la Leagues Cup, el certamen que reúne equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer.
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La final para los Diablos Rojos terminó dos a cero frente a Rayados de Monterrey. Los goles fueron del mexicano Alexis Vega y el brasileño Helinho.
Además, Toluca tuvo a los argentinos Nicolás Castro y Franco Romero en el mediocampo; mientras que Rayados de Monterrey, conducido por Matías Almeyda, contó con Esteban Andrada en el arco y Lucas Ocampos en la delantera, y desde el banco sumó minutos Luca Orellano.
LOS TÍTULOS DE MOHAMED EN MÉXICO
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¿Cuántos van, Turco? ?? pic.twitter.com/YehXTj20lV— Toluca FC (@TolucaFC) September 7, 2026
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Lectura rápida
¿Quién es el protagonista principal del artículo?
El protagonista principal es el Turco Mohamed, director técnico argentino.
¿Qué logró el Turco Mohamed recientemente?
Logró una vuelta olímpica con Toluca en la Leagues Cup.
¿Cuál fue el resultado de la final?
La final terminó dos a cero a favor de Toluca frente a Rayados de Monterrey.
¿Qué jugadores destacados participaron en el partido?
Participaron Alexis Vega, Helinho, Nicolás Castro, Franco Romero, Esteban Andrada, Lucas Ocampos y Luca Orellano.
¿Cuántos títulos ha ganado Mohamed en México?
Ha ganado un total de seis títulos en México.