Otro título para el Turco Mohamed en México

El Turco Mohamed es sinónimo de campeón. El DT argentino volvió a dar una vuelta olímpica con Toluca, esta vez en la Leagues Cup, el certamen que reúne equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer.

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El técnico más ganador en la historia del Toluca ???? pic.twitter.com/6bBohEJjO1 — Toluca FC (@TolucaFC) September 7, 2026

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La final para los Diablos Rojos terminó dos a cero frente a Rayados de Monterrey. Los goles fueron del mexicano Alexis Vega y el brasileño Helinho.

Además, Toluca tuvo a los argentinos Nicolás Castro y Franco Romero en el mediocampo; mientras que Rayados de Monterrey, conducido por Matías Almeyda, contó con Esteban Andrada en el arco y Lucas Ocampos en la delantera, y desde el banco sumó minutos Luca Orellano.

LOS TÍTULOS DE MOHAMED EN MÉXICO

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