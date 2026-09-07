Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.

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El número de sorteo 18883 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 2235, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pajarito).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2235

2° 2883

3° 0950

4° 5326

5° 4768

6° 5791

7° 5289

8° 0403

9° 4117

10° 9682

11° 8748

12° 0099

13° 9167

14° 8821

15° 2310

16° 4291

17° 1304

18° 1695

19° 9930

20° 0997