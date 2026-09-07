Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.
El sorteo número 18883 de la quiniela matutina se realizó el lunes 7 de septiembre a las 15:00, con el número a la cabeza 2235, que se interpreta como A primera (Pajarito).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18883 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 15:00, destacándose el número a la cabeza 2235, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pajarito).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2235
2° 2883
3° 0950
4° 5326
5° 4768
6° 5791
7° 5289
8° 0403
9° 4117
10° 9682
11° 8748
12° 0099
13° 9167
14° 8821
15° 2310
16° 4291
17° 1304
18° 1695
19° 9930
20° 0997
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18883 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 7 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2235, interpretado como A primera (Pajarito).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.