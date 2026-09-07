FOTO: Aumentan las multas de tránsito en CABA: nuevos valores y sanciones por infracciones

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Las multas de tránsito en CABA aumentaron 18,9% y ya rigen los nuevos valores para las distintas infracciones. La actualización se produjo por el incremento de la Unidad Fija (UF), que pasó de $798,51 a $949,99, y modificó el monto de las sanciones que deben afrontar los conductores.

El aumento impacta tanto en faltas habituales, como el mal estacionamiento o el uso del celular, como en infracciones consideradas graves. Algunas sanciones pueden superar ampliamente los $100.000 y, en los casos más severos, alcanzar varios millones de pesos.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en CABA

Entre las infracciones más frecuentes y sus nuevos valores se encuentran:

Mal estacionamiento: $94.999.

Estacionar en una rampa para personas con discapacidad: $284.819.

Circular o detenerse en carriles exclusivos o Metrobus: $142.498,50.

Usar el celular mientras se conduce: $94.999.

Enviar mensajes de texto al volante: $199.998.

Circular con la VTV vencida: $94.999.

No utilizar el cinturón de seguridad: $94.999.

No llevar la licencia de conducir: $47.499,50.

Circular con vidrios polarizados fuera de norma: $47.499,50.

No cumplir con el grabado de autopartes: $142.498,50.

Una de las infracciones que recibió los valores más elevados es cruzar un semáforo en rojo. Según la gravedad de la conducta y los antecedentes del conductor, la sanción puede comenzar en $284.997 y llegar hasta $1.424.985.

Multas por exceso de velocidad

El exceso de velocidad continúa entre las infracciones más detectadas en la Ciudad y, junto con el mal estacionamiento, concentra cerca del 80% de las infracciones.

Los valores dependen de cuánto se haya superado el límite permitido:

Hasta 20 km/h por encima del límite en calles o avenidas: $66.499,30.

Hasta 40 km/h por encima del límite en vías rápidas: $66.499,30.

Excesos de mayor gravedad: la multa puede alcanzar los $3.799.960.

Cuánto cuesta tapar o adulterar la patente

Otra de las faltas graves es ocultar, tapar o adulterar la chapa patente con el objetivo de evitar los controles. Con la nueva actualización, esta infracción quedó fijada en $949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas.

Más cámaras para detectar infracciones

El aumento de las multas se produce en paralelo con una mayor presencia de sistemas de fiscalización en las calles porteñas. Actualmente hay 215 dispositivos instalados en CABA, de los cuales 100 fueron incorporados durante el año pasado.

Las cámaras permiten registrar distintas infracciones y las imágenes posteriormente son revisadas por una persona, que determina si efectivamente corresponde labrar el acta. Entre las conductas que pueden detectarse de esta manera aparece el uso del teléfono celular mientras se conduce.

¿Cómo funciona el scoring de las multas en CABA?

Además de la sanción económica, los conductores pueden sufrir un descuento de puntos en su licencia a través del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores. El sistema porteño establece que las licencias comienzan con 20 puntos y cada infracción puede generar una quita determinada de acuerdo con su gravedad.

La consulta de las actas y sanciones puede realizarse utilizando la patente del vehículo o el número de documento. En determinados casos también existen mecanismos para recuperar parte de los puntos descontados.

¿Cuáles son las infracciones más caras?

Entre las sanciones que pueden representar un mayor gasto para los conductores aparecen:

Exceso de velocidad grave: hasta $3.799.960. Cruzar un semáforo en rojo: hasta $1.424.985. Adulterar o tapar la patente: $949.990. Estacionar en una rampa para personas con discapacidad: $284.819. Enviar mensajes de texto mientras se conduce: $199.998.

De esta manera, los nuevos valores de las multas de tránsito en CABA ya se encuentran vigentes, con sanciones que varían según el tipo de infracción y la gravedad de la conducta cometida.