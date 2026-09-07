Cómo llega Sao Paulo a la Bombonera

Después del agónico empate sufrido el sábado último ante Gimnasia de Mendoza, que logró la igualdad 2-2 en el último instante del partido disputado en la provincia cuyana, Boca recibirá este martes al San Pablo, de Brasil, en el inicio de la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se definirá una semana más tarde en tierras brasileñas.

El elenco paulista lleva exactamente cinco meses sin lograr un triunfo en condición de visitante.

/Inicio Código Embebido/

A delegação tricolor inicia a viagem para Buenos Aires!#VamosSãoPaulo ????



?? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/OmoH44MH0w — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 7, 2026

/Fin Código Embebido/

Su última victoria ocurrió el 7 de abril, cuando derrotó 1-0 a Boston River, en Uruguay, en su debut por el Grupo C de la Sudamericana. Desde entonces, no volvió a sumar los tres puntos fuera del Morumbí y hasta cambió de entrenador: se fue Roger Machado y asumió Dorival Junior, en su tercer ciclo en el club paulista.

“Es un clásico sudamericano”, afirmó Dorival Junior, tras la victoria lograda el sábado pasado, como local, ante Atlético Mineiro (2-0), el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, que ostentaba un invicto de 14 partidos sin derrotas.

Precisamente en ese encuentro, volvió a sumar minutos Jonathan Calleri, el capitán y goleador del equipo, quien dejó atrás un esguince en el tobillo izquierdo que lo había puesto en duda para el choque de ida ante Boca en la Bombonera y jugó media hora este sábado en el Morumbí.

La serie entre el Xeneize y Sao Paulo comenzará este martes en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje del chileno Piero Maza, y culminará con la revancha el martes 15 de septiembre, en el estadio Morumbí.

“Son dos equipos con mucha historia y tendremos que dar lo máximo en busca de la clasificación. Boca merece todo nuestro respeto y consideración, tiene jugadores de muy alto nivel, están bien dirigidos y buscarán avanzar al igual que nosotros", añadió el DT brasileño.

Sao Paulo viene de eliminar al Bolívar de Bolivia en octavos de final, mientras que Boca cayó de la Libertadores al repechaje ante O''Higgins de Chile y luego superó la llave de octavos contra Recoleta de Paraguay. El ganador de esta serie chocará en semifinales con el vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe de Bogotá y Vasco da Gama.