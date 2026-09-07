Cómo llega Sao Paulo a la Bombonera
Atraviesa una racha negativa de cinco meses en condición de visitante, pero obtuvo un triunfo el sábado último ante Atlético Mineiro, el equipo que dirige Eduardo Domínguez. Su entrenador, Dorival Junior, calificó como “un clásico” a la serie contra el Xeneize, que se definirá en Brasil.
07/09/2026 | 14:24Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo paulista viene de ganarle a Mineiro
Después del agónico empate sufrido el sábado último ante Gimnasia de Mendoza, que logró la igualdad 2-2 en el último instante del partido disputado en la provincia cuyana, Boca recibirá este martes al San Pablo, de Brasil, en el inicio de la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se definirá una semana más tarde en tierras brasileñas.
El elenco paulista lleva exactamente cinco meses sin lograr un triunfo en condición de visitante.
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A delegação tricolor inicia a viagem para Buenos Aires!#VamosSãoPaulo ????— São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 7, 2026
?? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/OmoH44MH0w
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Su última victoria ocurrió el 7 de abril, cuando derrotó 1-0 a Boston River, en Uruguay, en su debut por el Grupo C de la Sudamericana. Desde entonces, no volvió a sumar los tres puntos fuera del Morumbí y hasta cambió de entrenador: se fue Roger Machado y asumió Dorival Junior, en su tercer ciclo en el club paulista.
“Es un clásico sudamericano”, afirmó Dorival Junior, tras la victoria lograda el sábado pasado, como local, ante Atlético Mineiro (2-0), el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, que ostentaba un invicto de 14 partidos sin derrotas.
Precisamente en ese encuentro, volvió a sumar minutos Jonathan Calleri, el capitán y goleador del equipo, quien dejó atrás un esguince en el tobillo izquierdo que lo había puesto en duda para el choque de ida ante Boca en la Bombonera y jugó media hora este sábado en el Morumbí.
La serie entre el Xeneize y Sao Paulo comenzará este martes en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje del chileno Piero Maza, y culminará con la revancha el martes 15 de septiembre, en el estadio Morumbí.
“Son dos equipos con mucha historia y tendremos que dar lo máximo en busca de la clasificación. Boca merece todo nuestro respeto y consideración, tiene jugadores de muy alto nivel, están bien dirigidos y buscarán avanzar al igual que nosotros", añadió el DT brasileño.
Sao Paulo viene de eliminar al Bolívar de Bolivia en octavos de final, mientras que Boca cayó de la Libertadores al repechaje ante O''Higgins de Chile y luego superó la llave de octavos contra Recoleta de Paraguay. El ganador de esta serie chocará en semifinales con el vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe de Bogotá y Vasco da Gama.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Boca? Boca recibirá al San Pablo en el inicio de la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
¿Quién es el entrenador del San Pablo? El entrenador del San Pablo es Dorival Junior.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido comenzará este martes a las 21.30 en la Bombonera.
¿Dónde se jugará la revancha? La revancha se jugará el martes 15 de septiembre en el estadio Morumbí.
¿Por qué es importante este partido? Es un partido clave para avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana.