Rusia considera reanudar negociaciones trilaterales sobre el conflicto en Ucrania
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Rusia está abierta a retomar las conversaciones trilaterales sobre Ucrania tras la reunión de Putin con enviados estadounidenses.
FOTO: Presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Rusia no descarta la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales sobre Ucrania, afirmó hoy lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
"Respecto a la reanudación del formato trilateral, ayer escucharon las afirmaciones desde Kiev. El señor (Jared) Kushner hizo tales declaraciones. Nosotros tampoco descartamos la reanudación de este formato trilateral", afirmó Peskov durante una rueda de prensa oficial.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió el sábado en el Kremlin con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, encuentro que duró un poco más de tres horas. El domingo, Witkoff y Kushner se reunieron en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Peskov describió el encuentro entre Putin y los enviados estadounidenses como un pequeño paso hacia la paz. "Por supuesto, cualquier intento es más o menos efectivo; este es un pequeño paso hacia la paz", afirmó.
Asimismo, Peskov no descartó la posibilidad de otra conversación entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después del viaje de los enviados estadounidenses a Kiev, y afirmó que "Rusia valora sumamente los esfuerzos para lograr la paz".
Delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia celebraron previamente dos rondas de conversaciones en Abu Dhabi el 23 y 24 de enero y el 4 y 5 de febrero, seguidas de una ronda más en Ginebra el 17 y 18 de febrero, en un esfuerzo para encontrar un camino hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, las negociaciones trilaterales se estancaron y han permanecido suspendidas.
Lectura rápida
¿Qué está considerando Rusia?
Rusia está abierta a reanudar las negociaciones trilaterales sobre Ucrania.
¿Quiénes se reunieron en el Kremlin?
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.
¿Qué dijo Peskov sobre la reunión?
Dmitry Peskov describió la reunión como un pequeño paso hacia la paz.
¿Cuándo se realizaron las conversaciones anteriores?
Las negociaciones anteriores ocurrieron en enero y febrero en Abu Dhabi y Ginebra.
¿Qué espera Rusia de futuras conversaciones?
Rusia valora los esfuerzos para lograr la paz y no descarta futuras conversaciones con Estados Unidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]