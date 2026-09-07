Cerúndolo busca avanzar a cuartos de final del US Open ante Blockx

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- El tenista argentino Francisco Cerúndolo (24°) se medirá este lunes con el belga Alexander Blockx (28°), en busca de acceder a los cuartos de final del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Este encuentro, programado para no antes de las 14 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Arthur Ashe Stadium y podrá seguirse a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Cerúndolo logró llegar a esta instancia tras un impresionante partido contra el estadounidense Taylor Fritz (9°), al que logró revertir, después de haber comenzado el encuentro con una desventaja de 2-0 en sets.

Antes de ese partido, el argentino había eliminado al austríaco Filip Misolic y al alemán Jan-Lennard Struff, en tres y cinco parciales, respectivamente.

Gracias a estas destacadas actuaciones, Cerúndolo se ha clasificado por primera vez a los octavos de final del US Open, un torneo en el que previamente solo había alcanzado la segunda ronda en 2023, 2024 y 2025.

Blockx, quien tiene solo 21 años, está viviendo una gran temporada y ha sido uno de los jugadores que más ha crecido en el circuito.

En su camino hacia los octavos de final del US Open, el belga derrotó al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera, al argentino Marco Trungelliti y al italiano Flavio Cobolli (5.º), en una de las sorpresas más notables del torneo hasta el momento.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos. El único antecedente se remonta a los octavos de final del Masters de Madrid 2026, donde Blockx ganó 7-6(8) y 6-2.