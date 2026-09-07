Ciberataques en la era 4.0: el desafío de proteger desde una caldera hasta un pozo petrolero

La transformación digital ha dejado de ser una opción comercial para convertirse en la columna vertebral de cualquier organización. En el marco de sus 25 años de trayectoria, la firma tecnológica cordobesa Grupo Vectus analizó los crecientes desafíos que enfrentan las empresas locales frente a las ciberamenazas globales, especialmente en entornos industriales y de producción.

En diálogo con Cadena 3, el titular de la compañía y experto en telecomunicaciones, Luis Mozzoni, explicó cómo mutó el mapa de riesgos corporativos y por qué la ciberseguridad se volvió indispensable para sostener las operaciones.

La pirámide de la transformación digital

Según remarcó Mozzoni, la adopción de nuevas herramientas —como la inteligencia artificial— suele fracasar cuando se la considera un elemento aislado. Para garantizar su funcionamiento a lo largo del tiempo, la implementación requiere sostenerse sobre una estructura integral:

Soporte físico y de red: infraestructura de telecomunicaciones, conectividad, sistemas de energía y refrigeración que contengan las nuevas plataformas.

Capa de ciberseguridad: protección constante sobre todo el ecosistema digital para evitar vulnerabilidades operativas.

Continuidad del negocio: inversión profesional y económica orientada a cumplir los objetivos estratégicos de la organización pública o privada.

Del entorno de oficina (IT) al entorno operativo (OT)

Tradicionalmente, los ciberataques como el phishing o el ransomware apuntaban al robo de datos corporativos, páginas web o correos electrónicos. Sin embargo, la automatización y robotización de los procesos productivos trasladaron la amenaza a las plantas de fabricación, infraestructura de servicios y yacimientos.

Geografía global del riesgo: a diferencia de las fallas mecánicas o el acceso físico no autorizado, las ciberamenazas actuales pueden ejecutarse de manera remota desde cualquier parte del mundo.

Impacto en la producción: una alteración no detectada en los parámetros de control puede arruinar tandas completas de producción por pérdida de calidad o contaminación.

Riesgo ambiental y humano: ataques dirigidos a la manipulación de variables —como la presión en calderas o plantas potabilizadoras— ponen en peligro directo la salud del personal y del entorno natural.

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Simulación de ciberataques en tiempo real

Para concientizar sobre la vulnerabilidad en sectores críticos como el petrolero o el minero, la empresa traslada un laboratorio móvil de ciberseguridad OT directamente a locaciones operativas como Vaca Muerta, permitiendo recrear incidentes y poner a prueba los sistemas de defensa.

En esa misma línea, Grupo Vectus, junto a la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Grupo de Investigación en Ciberseguridad (GICIC), llevará a cabo la jornada técnica "Hackeando a la Industria: Ciberseguridad en la Era 4.0".

La actividad contará con simulaciones en vivo dirigidas a profesionales y empresarios interesados en proteger sus procesos industriales.