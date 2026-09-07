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Dolor en el cuarteto: murió Marcos Farías, empresario y mánager de la música cordobesa

El dueño de Radio Máxima, de 58 años, padecía una grave enfermedad. La triste noticia fue confirmada por su hermano Gustavo y generó gran conmoción en el ambiente artístico.

07/09/2026 | 09:06Redacción Cadena 3

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Marcos Farías murió tras una grave enfermedad.

FOTO: Marcos Farías murió tras una grave enfermedad.

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  1.

    Audio. Murió el empresario cuartetero Marcos Farías

    Juntos

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El ambiente de la música popular cordobesa está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Marcos Farías, una figura clave y de extensa trayectoria en el circuito del cuarteto provincial.

La triste noticia fue confirmada por su hermano, Gustavo Farías. El empresario, mánager de reconocidos artistas del género y dueño de la emisora Radio Máxima (89.3 FM), de 58 años, venía dando batalla contra una grave enfermedad que finalmente desencadenó su deceso.

Farías era un referente ineludible en la producción de espectáculos masivos y la gestión de carreras artísticas dentro de la escena tropical y cuartetera. 

A lo largo de su carrera, impulsó la proyección de numerosos referentes de la música popular y consolidó un espacio radial propio como plataforma de difusión del género.

Apenas se confirmó la noticia, referentes de la industria, músicos, colegas y seguidores expresaron su profundo dolor en las redes sociales, donde multiplicaron los mensajes de despedida y condolencias para su familia.

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Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
El fallecimiento de Marcos Farías, una figura clave en la música popular cordobesa.

¿Cómo se confirmó la noticia?
La noticia fue confirmada por su hermano, Gustavo Farías.

¿Qué cargo ocupaba Marcos Farías en la industria musical?
Era empresario, mánager de artistas y dueño de Radio Máxima.

¿Qué impacto tuvo su fallecimiento?
Generó profundo dolor en la comunidad musical, con mensajes de despedida en redes sociales.

¿Qué enfermedad padecía Marcos Farías?
Venía batallando contra una grave enfermedad que finalmente causó su deceso.

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