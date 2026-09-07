Dolor en el cuarteto: murió Marcos Farías, empresario y mánager de la música cordobesa

El ambiente de la música popular cordobesa está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Marcos Farías, una figura clave y de extensa trayectoria en el circuito del cuarteto provincial.

La triste noticia fue confirmada por su hermano, Gustavo Farías. El empresario, mánager de reconocidos artistas del género y dueño de la emisora Radio Máxima (89.3 FM), de 58 años, venía dando batalla contra una grave enfermedad que finalmente desencadenó su deceso.

Farías era un referente ineludible en la producción de espectáculos masivos y la gestión de carreras artísticas dentro de la escena tropical y cuartetera.

A lo largo de su carrera, impulsó la proyección de numerosos referentes de la música popular y consolidó un espacio radial propio como plataforma de difusión del género.

Apenas se confirmó la noticia, referentes de la industria, músicos, colegas y seguidores expresaron su profundo dolor en las redes sociales, donde multiplicaron los mensajes de despedida y condolencias para su familia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/