Detuvieron al abuelo paterno de Guadalupe Lucero por una nueva causa de abuso sexual

Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Lucero, fue detenido este domingo por orden de la Justicia provincial en el marco de dos causas en las que es investigado por abuso sexual. Los expedientes corresponden a hechos denunciados en 2016 y 2024. La detención se produjo cuatro meses después de que una de las investigaciones tomara estado público.

Una de las causas se inició a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024. Según la investigación, la presunta víctima era menor de edad al momento de los hechos, vecina de Lucero y tenía una discapacidad. Por este expediente, el 20 de abril se le formularon cargos por abuso sexual gravemente ultrajante. En aquella oportunidad, el hombre no quedó detenido y se habían solicitado medidas restrictivas durante el proceso.

El caso Guadalupe Lucero

Guadalupe Belén Lucero tenía cinco años cuando fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, mientras jugaba frente a la casa de una familiar, en la ciudad de San Luis. Desde entonces, permanece desaparecida y la investigación, que pasó al ámbito de la Justicia Federal, continúa sin determinar qué ocurrió con la niña ni dónde se encuentra. A lo largo de estos años se analizaron distintas hipótesis, incluida la posibilidad de un delito de trata, aunque ninguna permitió establecer hasta el momento su paradero.

La situación judicial de Roque Lucero adquirió especial repercusión por su vínculo familiar con Guadalupe. Tras conocerse la primera imputación por abuso sexual, la madre de la niña, Yamila Cialone, y su abogada solicitaron que se analizara si los antecedentes del hombre podían constituir una nueva línea de investigación dentro de la causa por la desaparición. La familia materna sostuvo que el pedido buscaba que se investigaran todos los antecedentes relevantes, pero Lucero no está imputado por la desaparición de Guadalupe. El padre de la niña, Eric Lucero, rechazó cualquier vinculación entre ambas situaciones y sostuvo que su padre ya había sido investigado durante los primeros años de la búsqueda.

La nueva detención está vinculada exclusivamente con las investigaciones por abuso sexual que tramitan en la Justicia provincial. Este lunes se espera una instancia judicial en la que se conocerán mayores precisiones sobre los alcances de las acusaciones y la situación procesal de Roque Lucero.

Informe de Alejandro Heredia.



