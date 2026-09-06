Leonardo Ponzio se muestra satisfecho tras el triunfo de River ante Independiente Rivadavia

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) – El director técnico interino de River Plate, Leonardo Ponzio, expresó su satisfacción por el desempeño de su equipo luego de vencer a Independiente Rivadavia por 3-1. Ponzio subrayó que el triunfo se produjo frente a un rival que ha demostrado un buen rendimiento durante más de dos años.

Según la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador elogió la calidad de sus jugadores, destacando que la jerarquía en el ataque les permite marcar la diferencia. Además, Ponzio dejó en claro que no está buscando nuevas incorporaciones, ya que confía en el talento de las divisiones inferiores del club.

El "Millonario" mantiene un inicio perfecto desde la llegada del exjugador al banquillo, habiendo cosechado una victoria previa ante Banfield el domingo anterior. Actualmente, el equipo se encuentra en el noveno puesto de la zona B del Torneo Clausura 2026, con un total de 10 puntos, acercándose a la zona de playoffs.

Leonardo Ponzio se mostró tranquilo y satisfecho en sus primeros pasos como entrenador principal, en un rol que previamente había declarado que no imaginaba asumir. Tras el destacado triunfo en el estadio Monumental, Ponzio afirmó: "La actuación fue buena, jugamos con un rival que va primero de la tabla anual y viene haciéndolo muy bien hace más de dos años".

El técnico de 44 años resaltó el "juego directo" y la habilidad para centrar del equipo contrario, mientras que, en cuanto a sus propios jugadores, destacó que pudieron asociarse, interpretar el partido y hacer las pausas necesarias. Además, valoró el desempeño de los defensores, quienes han tenido un semestre complicado, pero lograron "sostener defensivamente al equipo".

Después de resaltar la calidad de los jugadores ofensivos, el director técnico afirmó que no ha solicitado ninguna incorporación que aproveche el cupo dejado por la lesión del juvenil Giorgio Constantini. Ponzio considera que el club cuenta con "unas muy buenas inferiores" que pueden aportar al equipo de Primera si es necesario.

"Para mí, todos los días son ponerme a punto y a prueba", reconoció el entrenador mientras comienza su nuevo camino, y remarcó a sus jugadores que deben trabajar "día a día" sin apresurarse para revertir una temporada difícil, lección que atribuye a los entrenadores que ha tenido en su trayectoria.

Finalmente, el DT enfatizó que, a pesar de que se preparan en la semana, son los jugadores quienes "tienen el mando" en el campo de juego y saben cómo actuar en cada situación.