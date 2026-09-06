Con Lisandro Martínez de titular, Manchester United igualó 2-2 ante Everton

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El Manchester United, que tuvo al defensor argentino Lisandro Martínez como titular, igualó 2-2 en su visita al Everton en la tercera jornada de la Premier League de Inglaterra.

Los goles del equipo visitante fueron anotados por el camerunés Bryan Mbeumo y el esloveno Benjamin Šeško, mientras que los tantos del Everton llegaron de la mano de los ingleses Tyrique George y Ainsley Maitland-Niles.

Tras un primer tiempo equilibrado, donde ninguno de los equipos logró sacar ventaja, Mbeumo abrió el marcador a favor del Manchester United apenas comenzado el segundo tiempo, con una notable definición de zurda.

El conjunto dirigido por el inglés Michael Carrick parecía encaminarse hacia una victoria que lo acercaría a las primeras posiciones de la tabla.

Sin embargo, los últimos minutos en el Hill Dickinson Stadium fueron electrizantes y cargados de emociones. A los 38 minutos del segundo tiempo, George empató el encuentro con un potente remate al primer palo que se coló en el ángulo.

Solo cinco minutos más tarde, el Manchester United volvió a tomar la delantera gracias a Šeško, quien se impuso en el juego aéreo con un gran cabezazo tras un preciso centro de Luke Shaw.

Finalmente, el Everton logró el 2-2 definitivo a los 51 minutos del complemento, en la última jugada del partido, gracias a un espectacular disparo desde fuera del área de Maitland-Niles que se estrelló en el ángulo.

Con este resultado, el Manchester United acumuló cuatro puntos, ocupando el undécimo lugar y quedando lejos de la pelea por el primer puesto. En contraste, el Everton se encuentra en la octava posición con cinco unidades.

En la próxima fecha, el Manchester United se enfrentará a su eterno rival, el Manchester City, mientras que el Everton visitará al Tottenham.