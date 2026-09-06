Con Lisandro Martínez de titular, Manchester United igualó 2-2 ante Everton
El United, con el argentino en el once inicial, empató 2-2 contra el Everton en la Premier League, dejando a los 'Red Devils' con solo cuatro puntos en la tabla.
FOTO: Lisandro Martínez fue titular en el Manchester City.
Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El Manchester United, que tuvo al defensor argentino Lisandro Martínez como titular, igualó 2-2 en su visita al Everton en la tercera jornada de la Premier League de Inglaterra.
Los goles del equipo visitante fueron anotados por el camerunés Bryan Mbeumo y el esloveno Benjamin Šeško, mientras que los tantos del Everton llegaron de la mano de los ingleses Tyrique George y Ainsley Maitland-Niles.
Tras un primer tiempo equilibrado, donde ninguno de los equipos logró sacar ventaja, Mbeumo abrió el marcador a favor del Manchester United apenas comenzado el segundo tiempo, con una notable definición de zurda.
El conjunto dirigido por el inglés Michael Carrick parecía encaminarse hacia una victoria que lo acercaría a las primeras posiciones de la tabla.
Sin embargo, los últimos minutos en el Hill Dickinson Stadium fueron electrizantes y cargados de emociones. A los 38 minutos del segundo tiempo, George empató el encuentro con un potente remate al primer palo que se coló en el ángulo.
Solo cinco minutos más tarde, el Manchester United volvió a tomar la delantera gracias a Šeško, quien se impuso en el juego aéreo con un gran cabezazo tras un preciso centro de Luke Shaw.
Finalmente, el Everton logró el 2-2 definitivo a los 51 minutos del complemento, en la última jugada del partido, gracias a un espectacular disparo desde fuera del área de Maitland-Niles que se estrelló en el ángulo.
Con este resultado, el Manchester United acumuló cuatro puntos, ocupando el undécimo lugar y quedando lejos de la pelea por el primer puesto. En contraste, el Everton se encuentra en la octava posición con cinco unidades.
En la próxima fecha, el Manchester United se enfrentará a su eterno rival, el Manchester City, mientras que el Everton visitará al Tottenham.
Lectura rápida
¿Qué resultado obtuvo el Manchester United?
Empató 2-2 ante el Everton en la tercera fecha de la Premier League.
¿Quiénes anotaron los goles del Manchester United?
Los goles fueron convertidos por Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 6 de septiembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El partido se jugó en el Hill Dickinson Stadium, casa del Everton.
¿Cuál es la posición del Manchester United en la tabla?
El Manchester United ocupa el undécimo lugar con cuatro puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]