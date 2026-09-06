Volvé a escuchar el primer programa de "Historias Compartidas"
Con la conducción de Agustín González y de Lucas Botta, el nuevo segmento, que va de 6 a 8 los domingos en Cadena 3, propone cultura, viajes y encuentros detrás de cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana.
06/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3
FOTO: "Historias compartidas": la nueva propuesta de los domingos en Cadena 3.
Desde este domingo, Lucas Botta y Agustín González llegan a las mañanas de Cadena 3 con "Historias compartidas: cultura, viajes y encuentros", que se emite los domingos de 6 a 8.
El programa parte de una idea sencilla: detrás de muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana hay una historia esperando ser contada.
Un apellido, una canción, una palabra, una receta familiar, un edificio, una costumbre o un viaje pueden convertirse en el punto de partida para descubrir de dónde venimos, cómo se formaron nuestras comunidades y de qué manera el pasado sigue presente en nuestra vida.
Con relatos, música, testimonios, curiosidades y recorridos por distintos lugares de Argentina y del mundo, Historias compartidas buscará acercarse al pasado desde las personas y las experiencias, lejos de una mirada académica o de una simple sucesión de fechas.
En cada emisión, un gran tema funcionará como hilo conductor para recorrer diferentes historias y preguntarse qué huellas dejaron en el presente.
El primer programa tuvo como eje "¿De dónde venimos?" y tomó como punto de partida la inmigración y las historias que millones de familias trajeron consigo a Argentina.
Primer programa (primera hora)
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Primer programa (segunda hora)
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Lectura rápida
1. ¿Quiénes son los conductores del programa?
Lucas Botta y Agustín González son los conductores de "Historias compartidas: cultura, viajes y encuentros".
2. ¿Cuándo se emite el programa?
El programa se emite los domingos de 6 a 8.
3. ¿Cuál es el enfoque del programa?
El programa busca contar historias detrás de elementos cotidianos y explorar la inmigración y sus impactos en Argentina.
4. ¿Qué tema se trató en el primer programa?
El primer programa tuvo como eje "¿De dónde venimos?" y se centró en la inmigración.
5. ¿Qué tipo de contenido ofrece el programa?
Historias compartidas ofrece relatos, música, testimonios y curiosidades sobre Argentina y el mundo.