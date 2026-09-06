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Historias compartidas Notas

Volvé a escuchar el primer programa de "Historias Compartidas"

Con la conducción de Agustín González y de Lucas Botta, el nuevo segmento, que va de 6 a 8 los domingos en Cadena 3, propone cultura, viajes y encuentros detrás de cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana.

06/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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FOTO: "Historias compartidas": la nueva propuesta de los domingos en Cadena 3.

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  1.

    Audio. Primer programa de "Historias compartidas" (primera hora)

    Historias compartidas

    Episodios

  2.

    Audio. Primer programa de "Historias compartidas" (segunda hora)

    Historias compartidas

    Episodios

Desde este domingo, Lucas Botta y Agustín González llegan a las mañanas de Cadena 3 con "Historias compartidas: cultura, viajes y encuentros", que se emite los domingos de 6 a 8.

El programa parte de una idea sencilla: detrás de muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana hay una historia esperando ser contada.

Un apellido, una canción, una palabra, una receta familiar, un edificio, una costumbre o un viaje pueden convertirse en el punto de partida para descubrir de dónde venimos, cómo se formaron nuestras comunidades y de qué manera el pasado sigue presente en nuestra vida.

Con relatos, música, testimonios, curiosidades y recorridos por distintos lugares de Argentina y del mundo, Historias compartidas buscará acercarse al pasado desde las personas y las experiencias, lejos de una mirada académica o de una simple sucesión de fechas.

En cada emisión, un gran tema funcionará como hilo conductor para recorrer diferentes historias y preguntarse qué huellas dejaron en el presente.

El primer programa tuvo como eje "¿De dónde venimos?" y tomó como punto de partida la inmigración y las historias que millones de familias trajeron consigo a Argentina.

Primer programa (primera hora)

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Primer programa (segunda hora)

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Lectura rápida

1. ¿Quiénes son los conductores del programa?

Lucas Botta y Agustín González son los conductores de "Historias compartidas: cultura, viajes y encuentros".

2. ¿Cuándo se emite el programa?

El programa se emite los domingos de 6 a 8.

3. ¿Cuál es el enfoque del programa?

El programa busca contar historias detrás de elementos cotidianos y explorar la inmigración y sus impactos en Argentina.

4. ¿Qué tema se trató en el primer programa?

El primer programa tuvo como eje "¿De dónde venimos?" y se centró en la inmigración.

5. ¿Qué tipo de contenido ofrece el programa?

Historias compartidas ofrece relatos, música, testimonios y curiosidades sobre Argentina y el mundo.

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Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf