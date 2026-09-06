Matías Antico defiende a Colapinto tras el GP de Italia: "Sigan participando"

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El periodista deportivo Matías Antico hizo un "profundo" análisis para defender al argentino Franco Colapinto luego de su actuación en el Gran Premio de Italia: "Sigan participando".

Colapinto marchaba cuarto en la sexta vuelta, cuando se despistó y cayó al decimosexto lugar. Finalmente, protagonizó una buena remontada en un Alpine que voló durante todo el fin de semana para terminar noveno y sumar dos puntos.

Luego de la carrera, el argentino se mostró muy frustrado por su error y, entre lágrimas, reconoció que desaprovechó una gran oportunidad.

Sin embargo, Antico vio todo esto de forma muy diferente y destacó al argentino con inobjetable análisis: "Gasly largó 1° y terminó 7°. Franco largó 7° y terminó 9° con tremendo despiste en el medio que lo había dejado en el fondo. Carrerón, gran largada y puntos para Colapinto. Dedicado a todos los bolud@s (SIC) que bardean. Sigan participando".

Luego de esta fecha, que fue la decimotercera en el campeonato de Fórmula 1, Colapinto llegó a los 21 puntos en el campeonato de pilotos, donde ocupa la duodécima posición.

El próximo desafío para Colapinto en la Fórmula 1 será el fin de semana que viene en el Gran Premio de España, que se llevará a cabo en el nuevo Madring.